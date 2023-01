Assaí está com mais de 1.500 vagas de emprego abertas; inscreva-se

O Assaí Atacadista, gigante do atacarejo, está com mais de 1.500 vagas de emprego abertas nas cinco regiões brasileiras.

As oportunidades, para contratação imediata, são para integrar o seu atual parque de lojas, escritórios e centros de distribuição.

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e cargos – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

Quais os benefícios que o Assaí oferece?

A companhia oferece remuneração compatível com o mercado e pacote de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, refeitório nas unidades, seguro de vida, cesta básica, enxoval de bebê para pais e mães, dentre outros.

Como participar do processo seletivo do Assaí?

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deve acessar a página do Assaí na Gupy com seus documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail em mãos.

