Às vésperas de estrear na bolsa, dona do Claude lança sua IA mais potente com preço 20% menor

A Anthropic, empresa americana que desenvolve o Claude, lançou o Claude Fable 5.2, versão atualizada de seu modelo mais potente.

O novo modelo é mais rápido que o anterior e 20% mais barato: o preço caiu de US$ 10 para US$ 8 por milhão de tokens de entrada e de US$ 50 para US$ 40 por milhão de tokens de saída.

O lançamento chega a poucos dias da estreia da empresa na bolsa. Segundo documento enviado à SEC, a xerife do mercado de capitais americano, a Anthropic pretende vender ações na Nasdaq entre US$ 70 e US$ 78 cada. A faixa avalia a companhia em até US$ 1 trilhão, e a negociação deve começar em 19 de novembro.

A empresa também apresentou o Claude Mythos 5.2, que tem a mesma base do Fable, mas com menos restrições em temas de cibersegurança e biologia. O acesso a ele fica limitado a organizações aprovadas pela Anthropic. Para quem decide sobre IA nas empresas, os dois anúncios trazem recados sobre custo, segurança e escolha de fornecedores.

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A guerra de preços chegou ao topo de linha

O corte deixa o Fable 5.2 abaixo do principal concorrente. Segundo a revista Fortune, nas tarefas comuns o novo modelo custa 20% menos que o GPT-6 Astra, da OpenAI. Na leitura de grandes volumes de documentos, que usa uma memória temporária chamada cache, a diferença chega a 80%.

O Fable 5.2 está disponível para todos os usuários, na plataforma da Anthropic e nas nuvens da Amazon, do Google e da Microsoft. Mesmo assim, a empresa o recomenda para o trabalho técnico mais complexo e aberto. Para a maior parte das tarefas de programação e de rotina, a orientação é usar o Claude Opus 5.5, um modelo intermediário.

Para as empresas, a disputa entre os grandes laboratórios tem um efeito prático. O preço da IA mais avançada cai a cada lançamento, e a escolha do modelo certo para cada tarefa passou a pesar diretamente na conta de tecnologia.

Uma versão reservada a poucos

O Mythos 5.2 mostra outra tendência. Segundo o site The Next Web, ele usa o mesmo modelo de base do Fable, mas com salvaguardas mais flexíveis para pedidos ligados à cibersegurança e biologia.

O acesso é por candidatura e se destina a profissionais de segurança e pesquisadores de ciências da vida. Clientes corporativos podem usá-lo por meio do Claude Security, produto da Anthropic voltado à proteção de sistemas.

A restrição tem motivo. Modelos desse nível são especialmente eficazes para encontrar falhas em softwares, o que serve tanto para quem defende sistemas quanto para quem os ataca. Segundo a Fortune, uma empresa de segurança relatou que, de cada seis falhas confirmadas encontradas pelo Mythos 5.2, uma havia passado despercebida por todos os outros modelos de ponta testados.

Para a liderança, o recado é que as ferramentas mais avançadas de IA começam a ser liberadas por camadas de acesso, e o tipo de acesso que uma empresa recebe pode depender da maturidade de sua governança.

Uma abertura de capital que testa Wall Street

A oferta da Anthropic deve ser uma das maiores da história. Segundo o documento enviado à SEC, citado pela Yahoo Finance, a empresa vai oferecer 825 milhões de ações e pode levantar cerca de US$ 64,4 bilhões no topo da faixa de preço. Considerando todas as ações que podem ser emitidas, a emissora americana CNBC calcula um valor de até US$ 1,4 trilhão.

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Os números do prospecto mostram o tamanho da aposta. A receita somou US$ 33,2 bilhões nos nove primeiros meses de 2026, contra US$ 2,5 bilhões no mesmo período do ano anterior. A empresa teve prejuízo operacional de US$ 1,26 bilhão e informou cerca de US$ 900 bilhões em gastos já contratados, a maior parte em capacidade de computação.

O que o prospecto ensina a acionistas e conselheiros

Há um detalhe que interessa a quem acompanha governança corporativa. A Anthropic será classificada pela Nasdaq como “empresa controlada”, por causa de sua estrutura de governança. O próprio prospecto avisa que os detentores de ações Classe A, as que serão vendidas ao público, terão influência limitada sobre as decisões mais importantes da companhia.

É uma estrutura comum em empresas de tecnologia, mas que pede atenção de qualquer investidor. Quem comprar as ações vai financiar a corrida da IA sem ter, na prática, voz sobre os rumos da empresa.

Quando a mesma IA protege e ataca sistemas, a governança chega ao conselho. O FIAC, conduzido por Adriano Mussa e Marcos Sanches, dedica um módulo a riscos, priorização e governança. Veja a programação completa