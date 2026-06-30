As três técnicas de storytelling usadas por séries, marcas e criadores de sucesso

Em um cenário saturado por estímulos visuais e notificações que não param, prender a atenção do público tem sido um grande desafio da era digital. Diariamente, bilhões de vídeos, textos e imagens são publicados nas redes sociais, mas a grande maioria desaparece sem deixar rastros.

No entanto, produções específicas, como uma série, um livro de ficção ou o relato em vídeo de um influenciador, rompem a bolha dos algoritmos e se tornam um fenômeno viral.

Embora o sucesso dessas produções pareça imprevisível, esses fenômenos não dependem da sorte. A fórmula por trás do engajamento está na aplicação de uma estrutura clássica de contar histórias: o storytelling.

Confira abaixo as três regras que sustentam boas narrativas.

1. Identificação

O primeiro pilar para a construção de uma história de sucesso é a criação de um ponto de ancoragem emocional. O público não estabelece conexões reais com figuras perfeitas ou invulneráveis. Para que uma narrativa funcione, o espectador precisa reconhecer no protagonista falhas, desejos ou vulnerabilidades que espelhem a própria experiência humana.

Criadores de conteúdo e roteiristas modernos utilizam essa técnica ao expor crises profissionais, dilemas éticos ou frustrações cotidianas de seus personagens. No universo das séries de televisão, heróis moralmente ambíguos ou atrapalhados frequentemente registram índices de audiência superiores aos de heróis idealizados.

2. Tensão

Uma história sem barreiras não tem dinamismo. O conflito é o que move a narrativa e o principal responsável por gerar curiosidade no público, sustentando a dúvida sobre o desfecho dos acontecimentos.

Na estrutura tradicional, o conflito se desenvolve de forma gradual, levando o protagonista a enfrentar obstáculos que aumentam de intensidade ao longo do tempo.

3. Transformação

O fechamento de uma narrativa exige que algo ou alguém tenha mudado ao longo da trajetória. Histórias memoráveis não terminam no mesmo ponto em que começaram; elas entregam uma recompensa emocional ou uma lição moral ao público, mesmo que o desfecho seja ambíguo ou aberto a interpretações.

O encerramento satisfatório de um ciclo alivia a tensão acumulada durante o desenvolvimento da história e fixa a mensagem de forma permanente na memória. Marcas e empresas utilizam essa etapa da transformação no marketing de conteúdo para associar seus produtos a soluções reais de problemas.

Construa o storytelling

Para quem deseja transformar essas estruturas narrativas em uma competência aplicável à vida profissional, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Storytelling de Impacto. A formação propõe o desenvolvimento da capacidade de mobilizar pessoas por meio de discursos mais estratégicos, emocionais e bem estruturados, conectando a técnica narrativa a situações reais de comunicação.

Com 3 horas de conteúdo online, o curso apresenta técnicas de storytelling associadas à ferramenta de Narrativa Pública, metodologia desenvolvida por Marshall Ganz, professor da Universidade de Harvard. A proposta é ajudar os participantes a construir narrativas pessoais, identificar componentes de uma história eficaz e aprimorar a comunicação para influenciar, inspirar e engajar diferentes públicos.

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