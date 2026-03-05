Carreira

As três habilidades que podem levar seu salário acima de US$ 100 mil em 2026

Empreendedorismo, liderança e comunicação estão entre as competências mais valorizadas

(Denis Novikov/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 5 de março de 2026 às 11h35.

O mercado de trabalho está mudando mais rápido do que muitos profissionais conseguem acompanhar. Cargos estão sendo redefinidos, novas funções surgem com frequência e habilidades que eram valorizadas há poucos anos podem perder relevância rapidamente. 

A inteligência artificial, por exemplo, já está transformando a forma como empresas trabalham e contratam.

Segundo estimativas citadas pela Forbes, até 92 milhões de empregos podem ser transformados ou substituídos globalmente pela IA nos próximos anos, criando novas funções e exigindo competências diferentes das que dominavam o mercado até recentemente.

Nesse cenário, é recomendado que profissionais deixem de focar apenas em cargos e passem a destacar habilidades transferíveis — competências que continuam relevantes mesmo quando as funções mudam.

Entre elas, três aparecem com frequência em vagas que pagam salários acima de US$ 100 mil. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Mentalidade empreendedora

Empresas buscam cada vez mais profissionais que assumam responsabilidade sobre projetos e resultados — algo frequentemente descrito em vagas como “mentalidade de dono”.

Ter mentalidade empreendedora dentro de uma empresa significa pensar além da tarefa imediata e agir com visão estratégica. Entre as habilidades associadas a esse perfil estão:

  • Identificar ineficiências em processos

  • Encontrar oportunidades de automação com IA

  • Detectar novas fontes de receita

  • Negociar e tomar decisões com autonomia

  • Manter uma mentalidade de melhoria contínua

Profissionais com esse perfil não apenas executam tarefas — eles ajudam a expandir o negócio.

2. Liderança

A ideia tradicional de liderança — baseada apenas em hierarquia e cargo — está sendo substituída por um modelo mais flexível.

Hoje, liderar significa influenciar pessoas, orientar equipes e integrar tecnologia ao trabalho humano.

De acordo com o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, habilidades de liderança continuam entre as competências mais demandadas no mercado global. Entre as capacidades mais valorizadas estão:

  • Implementar estratégias com inteligência artificial

  • Estruturar fluxos de trabalho eficientes

  • Desenvolver desempenho de equipes

  • Conduzir mudanças organizacionais

  • Demonstrar empatia na gestão de pessoas

Um estudo da plataforma Zety com mais de 4 mil gestores também aponta que a empatia ainda é escassa em muitas lideranças — o que aumenta o valor dessa competência.

3. Comunicação

Em ambientes de trabalho híbridos ou remotos, comunicar-se bem deixou de ser apenas uma habilidade desejável — tornou-se essencial.

Profissionais que conseguem transformar ideias complexas em mensagens claras ganham vantagem em funções estratégicas, como gestão de projetos e relacionamento com stakeholders. Entre as habilidades mais relevantes estão:

  • Escuta ativa

  • Mediação de conflitos

  • Comunicação assíncrona em equipes distribuídas

  • Alinhamento entre áreas e lideranças

  • Tradução de dados e análises em decisões executivas

Na prática, comunicação eficaz reduz ruídos e acelera decisões dentro das empresas.

