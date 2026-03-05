As três habilidades que podem levar seu salário acima de US$ 100 mil em 2026

(Denis Novikov/Getty Images)
Redatora
Publicado em 5 de março de 2026 às 11h35.
O mercado de trabalho está mudando mais rápido do que muitos profissionais conseguem acompanhar. Cargos estão sendo redefinidos, novas funções surgem com frequência e habilidades que eram valorizadas há poucos anos podem perder relevância rapidamente.
A inteligência artificial, por exemplo, já está transformando a forma como empresas trabalham e contratam.
Segundo estimativas citadas pela Forbes, até 92 milhões de empregos podem ser transformados ou substituídos globalmente pela IA nos próximos anos, criando novas funções e exigindo competências diferentes das que dominavam o mercado até recentemente.
Nesse cenário, é recomendado que profissionais deixem de focar apenas em cargos e passem a destacar habilidades transferíveis — competências que continuam relevantes mesmo quando as funções mudam.
Entre elas, três aparecem com frequência em vagas que pagam salários acima de US$ 100 mil. As informações foram retiradas de Forbes.
Empresas buscam cada vez mais profissionais que assumam responsabilidade sobre projetos e resultados — algo frequentemente descrito em vagas como “mentalidade de dono”.
Ter mentalidade empreendedora dentro de uma empresa significa pensar além da tarefa imediata e agir com visão estratégica. Entre as habilidades associadas a esse perfil estão:
Profissionais com esse perfil não apenas executam tarefas — eles ajudam a expandir o negócio.
A ideia tradicional de liderança — baseada apenas em hierarquia e cargo — está sendo substituída por um modelo mais flexível.
Hoje, liderar significa influenciar pessoas, orientar equipes e integrar tecnologia ao trabalho humano.
De acordo com o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, habilidades de liderança continuam entre as competências mais demandadas no mercado global. Entre as capacidades mais valorizadas estão:
Um estudo da plataforma Zety com mais de 4 mil gestores também aponta que a empatia ainda é escassa em muitas lideranças — o que aumenta o valor dessa competência.
Em ambientes de trabalho híbridos ou remotos, comunicar-se bem deixou de ser apenas uma habilidade desejável — tornou-se essencial.
Profissionais que conseguem transformar ideias complexas em mensagens claras ganham vantagem em funções estratégicas, como gestão de projetos e relacionamento com stakeholders. Entre as habilidades mais relevantes estão:
Na prática, comunicação eficaz reduz ruídos e acelera decisões dentro das empresas.
O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.
O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.