As três habilidades que podem levar seu salário acima de US$ 100 mil em 2026

O mercado de trabalho está mudando mais rápido do que muitos profissionais conseguem acompanhar. Cargos estão sendo redefinidos, novas funções surgem com frequência e habilidades que eram valorizadas há poucos anos podem perder relevância rapidamente.

A inteligência artificial, por exemplo, já está transformando a forma como empresas trabalham e contratam.

Segundo estimativas citadas pela Forbes, até 92 milhões de empregos podem ser transformados ou substituídos globalmente pela IA nos próximos anos, criando novas funções e exigindo competências diferentes das que dominavam o mercado até recentemente.

Nesse cenário, é recomendado que profissionais deixem de focar apenas em cargos e passem a destacar habilidades transferíveis — competências que continuam relevantes mesmo quando as funções mudam.

Entre elas, três aparecem com frequência em vagas que pagam salários acima de US$ 100 mil. As informações foram retiradas de Forbes.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

1. Mentalidade empreendedora

Empresas buscam cada vez mais profissionais que assumam responsabilidade sobre projetos e resultados — algo frequentemente descrito em vagas como “mentalidade de dono”.

Ter mentalidade empreendedora dentro de uma empresa significa pensar além da tarefa imediata e agir com visão estratégica. Entre as habilidades associadas a esse perfil estão:

Identificar ineficiências em processos

Encontrar oportunidades de automação com IA

Detectar novas fontes de receita

Negociar e tomar decisões com autonomia

Manter uma mentalidade de melhoria contínua

Profissionais com esse perfil não apenas executam tarefas — eles ajudam a expandir o negócio.

2. Liderança

A ideia tradicional de liderança — baseada apenas em hierarquia e cargo — está sendo substituída por um modelo mais flexível.

Hoje, liderar significa influenciar pessoas, orientar equipes e integrar tecnologia ao trabalho humano.

De acordo com o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, habilidades de liderança continuam entre as competências mais demandadas no mercado global. Entre as capacidades mais valorizadas estão:

Implementar estratégias com inteligência artificial

Estruturar fluxos de trabalho eficientes

Desenvolver desempenho de equipes

Conduzir mudanças organizacionais

Demonstrar empatia na gestão de pessoas

Um estudo da plataforma Zety com mais de 4 mil gestores também aponta que a empatia ainda é escassa em muitas lideranças — o que aumenta o valor dessa competência.

3. Comunicação

Em ambientes de trabalho híbridos ou remotos, comunicar-se bem deixou de ser apenas uma habilidade desejável — tornou-se essencial.

Profissionais que conseguem transformar ideias complexas em mensagens claras ganham vantagem em funções estratégicas, como gestão de projetos e relacionamento com stakeholders. Entre as habilidades mais relevantes estão:

Escuta ativa

Mediação de conflitos

Comunicação assíncrona em equipes distribuídas

Alinhamento entre áreas e lideranças

Tradução de dados e análises em decisões executivas

Na prática, comunicação eficaz reduz ruídos e acelera decisões dentro das empresas.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA