As regras da liderança estão mudando; veja como se preparar para essa nova era e não ficar para trás

O caso de Pat Gelsinger, ex-CEO da Intel, é emblemático. Apesar de sua visão arrojada para recuperar a liderança da companhia no setor de chips, sua estratégia foi considerada lenta e excessivamente cara.

O resultado? Sua saída ainda em 2024. A mensagem é clara: a era dos líderes inspiradores, porém distantes da operacionalização, está sendo substituída por uma geração de executivos que precisam unir estratégia e ação.

Essa mudança atinge diretamente os profissionais que aspiram cargos de alta gestão. Em um cenário cada vez mais dinâmico e incerto, dominar apenas as habilidades comportamentais ou manter um bom discurso não basta. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Uma nova demanda: liderança centrada na execução

Segundo pesquisa do Fórum de Governança Corporativa da Faculdade de Direito de Harvard, conselhos administrativos estão priorizando executivos com forte bagagem operacional e estratégica.

A exigência crescente por resultados alterou também a forma como as empresas devem pensar sua sucessão e formação de lideranças.

Em vez de esperar que um profissional cresça espontaneamente dentro da organização, é preciso preparar ativamente os futuros executivos — com foco em habilidades críticas, visão prática e capacidade de resolver problemas complexos.

Um novo padrão de carreira para quem quer liderar

A forma de liderar tem implicações diretas para quem almeja cargos executivos. Ter boas ideias já não é suficiente — é preciso demonstrar capacidade de entrega, foco em resultados, domínio operacional e coragem para tomar decisões difíceis.

Profissionais que desejam se destacar precisam desenvolver habilidades transversais, buscar experiências práticas em diferentes áreas da empresa e, acima de tudo, manter a consistência entre discurso e prática.

O mercado exige líderes completos: com visão, sim — mas que saibam arregaçar as mangas e executar com excelência.

