As profissões em alta no mercado financeiro em 2021

No meio da pandemia, e das incertezas na economia brasileira, uma coisa é certa: o mercado financeiro seguirá abrindo oportunidades de trabalho em 2021. Entre as razões para ficar otimista com a geração de postos de trabalho no mercado financeiro neste ano está a própria expansão do mercado de capitais no Brasil. Em 2020, em plena pandemia, 28 empresas brasileiras abriram capital na B3, a bolsa de valores brasileira – o maior número em 13 anos.

No mesmo período, o número de pessoas físicas com aplicações na B3 ultrapassou 3 milhões, praticamente o dobro do patamar de 2019. Ao que tudo indica, a expansão do mercado de capitais não deve acabar tão cedo. A manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, em patamares mínimos deve motivar mais investidores a trocar aplicações tradicionais oferecidas pelos bancos tradicionais de varejo, como CDB e poupança, por produtos financeiros mais sofisticados.

Com a retomada esperada da economia brasileira na esteira do avanço da vacinação contra a covid-19, o mercado de fusões e aquisições de empresas deve continuar em alta nos próximos meses — o que deve demandar mais profissionais para cuidar dos pormenores dessas transações.

Entre as carreiras em alta no mercado financeiro para 2021, de acordo com relatório Guia Salarial 2021 da consultoria em recursos humanos Robert Half, uma das principais do mundo, estão funções como analista de fusões e aquisições, em reestruturação de dívidas, gerentes de riscos e compliance. São carreiras com salários altos: a remuneração de entrada de um analista, por exemplo, está em 7.900 reais. Por causa disso tudo, profissionais que tenham as certificações requeridas para trabalhar no mercado financeiro deverão ser disputados por bancos, corretoras, gestoras e afins.

Para ter um currículo capaz de conquistar os recrutadores de instituições do mercado financeiro é necessário ter certificados de que o profissional é, de fato, preparado para lidar com o dinheiro dos outros. Existem diferentes certificações para atuar no mercado, mas, segundo a consultoria, as que trazem mais impacto para o currículo são o CFA, CFP e CGA.

CFA – Chartered Financial Analyst

A certificação CFA é concedida pelo CFA Institute, localizado nos Estados Unidos. É considerado um dos certificados mais difíceis, mesmo não sendo obrigatório exercer nenhuma profissão da área financeira, porque é exigido um alto nível de conhecimento em finanças, contabilidade, economia ou negócios, é, talvez a mais desejada certificação do mercado, por ser reconhecida globalmente.

CFP – Certified Financial Planner

Segundo a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), a CFP é “uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal”. É destinada a profissionais que tenham interesse em se certificar e em se dedicar à atividade de planejamento financeiro pessoal e familiar. A CFP é desejada e respeitada para os profissionais que atuam com planejamento financeiro.

CGA – Certificação de Gestores ANBIMA

A CGA habilita profissionais a atuar com gestão de recursos de terceiros em fundos de investimento de renda fixa, de ações, cambiais e multimercados. Ela é obrigatória para quem ocupa cargos com poder de decisão de compra e venda dos ativos financeiros que integram as carteiras desses veículos de investimento. A CGA

Como escolher o melhor certificado?

Na dúvida sobre a escolha do certificado? A Gerente de Recrutamento da Robert Half, Ana Carla Guimarães, afirma que depende muito do objetivo profissional de cada um, mas uma coisa é certa, os certificados aumentam as chances de recolocação profissional e progressão de carreira. No caso específico do CFP, ela afirma que a certificação “Pode impactar, sim, principalmente para as vagas na área de Private Bank das instituições, que enxergam o CFP como um requisito.”

Confira as Tabelas Salariais do Mercado Financeiro

Sales Trader | Trader

Cargo 25º 50º 75º 95º Sales Trader (FX, Derivatives, Equity) Diretor geral 49.050 60.600 71.500 87.850 Diretor 29.400 36.300 42.800 52.600 Vice-presidente ou Gerente VP 21.350 26.400 31.150 40.300 Associado 13.600 16.800 19.800 24.350 Analyst 8.000 9.900 11.650 14.350 Trader (FX, Derivatives, Equity) Diretor Geral 45.900 56.700 66.900 82.200 Diretor 28.950 35.800 42.200 51.900 Vice-presidente ou Gerente VP 21.050 26.000 30.650 37.700 Associado 12.350 15.250 17.950 22.100 Analista 9.350 11.600 13.650 16.800

Portifólio | Equity Research | Buy/Sell Side

Cargo 25º 50º 75º 95º Gerente de Portifólio Gestor de Renda Variável 23.150 28.600 33.700 41.450 Gestor de Renda Fixa 23.150 26.600 33.700 41.450 Equity Research

Buy/Sell Side Diretor de Análise 26.150 32.300 38.100 46.800 Analista 13.850 17.100 20.150 27.750 Fusões e Aquisições Diretor Geral 43.450 53.700 63.350 77.850 Diretor 32.050 39.600 46.700 57.400 Vice-presidente ou Gerente VP 21.350 26.400 31.150 38.250 Associado 17.300 21.400 25.250 31.000 Analista 11.700 14.500 17.100 21.100

ECM | DCM | Project Finance/Structure Finance | Crédito e Risco

Cargo 25º 50º 75º 95º ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance Diretor Geral 41.450 51.200 60.400 71.050 Diretor 29.150 36.000 42.450 52.500 Vice-presidente ou Gerente VP 21.350 26.400 31.150 38.250 Associado 15.700 19.400 22.850 28.100 Analista 10.500 13.000 15.300 18.850 Crédito e Risco Diretor Geral/CRO 39.900 49.300 58.150 71.450 Diretor 32.150 39.700 46.800 57.550 Vice-presidente ou Gerente VP 21.300 26.300 31.000 38.100 Associado 15.950 19.700 23.200 28.550 Analista 11.050 13.650 15.850 19.750

Compliance | Auditoria | Controles Internos | Finanças

Cargo 25º 50º 75º 95º Compliance/Auditoria/Controles Internos Diretor Geral 34.700 42.850 50.550 62.100 Diretor 23.000 28.400 33.500 41.150 Vice-presidente ou Gerente VP 19.100 23.600 27.800 34.200 Associado 13.750 17.000 20.050 24.650 Analista 10.600 13.100 15.450 18.950 Finanças Diretor Geral 44.300 54.700 64.500 74.500 Diretor 25.000 30.900 36.450 44.800 Vice-presidente ou Gerente VP 17.650 21.800 25.700 31.600 Associado 12.850 15.900 18.750 23.050 Analista 8.100 10.050 11.850 14.550

Fonte: Guia Salarial Robert Half. As remunerações apuradas não incluem bônus nem participação nos lucros.



25º = profissionais menos experientes | 50º = profissionais com a experiência suficiente para a vaga | 75º = profissionais com mais experiência do que a típica para a vaga | 95º = profissionais com alta experiência para a vaga

Como conquistar sua vaga no mercado financeiro

Para Felipe Dantas, CFP, a obtenção do certificado fez muita diferença. “Quando eu fui aprovado no teste da certificação, virei praticamente uma referência na minha área, pois poucas pessoas na empresa tinham sido aprovadas no CFP. Em menos de um ano eu fui promovido e tive um grande aumento na minha remuneração.

Outro ponto positivo, foi que recebi contato de grandes instituições do mercado financeiro para processos seletivos. Posso garantir que hoje ficou muito mais fácil escolher onde eu quero trabalhar, ao invés de ser escolhido.”, afirmou Dantas.

“Fiz a minha graduação em uma faculdade que não tem muito nome, isso me deixava em desvantagem em relação aos meus pares que estudaram em grandes universidades como USP, FGV, Insper etc. Como o CFP é uma certificação de padrão internacional e com um conteúdo bem aprofundado, eu senti que poderia ganhar muita autoridade no tema de investimento e me destacar para as oportunidades mais concorridas do mercado.”, declarou.

Sobre as certificações, Ana Carla Guimarães conclui: “Certificados no Mercado Financeiro são sempre importantes para complementar a experiência técnica de cada profissional e destacá-los dos demais. O CFP é o mais adequado para aqueles que desejam atuar na área de Private Bank das instituições, pois ele é obrigatório para o profissional que vai trabalhar como um planejador financeiro pessoal.”.

Já o CEA é voltado aos profissionais que visam operar no segmento de varejo e alta renda – que é o segmento abaixo do Private. Já o CFA, famoso e importante certificado para quem atua com análise financeira e investimentos, é fornecido pelo instituto americano CFA Institute e possui 3 níveis. O profissional que for aprovado nos 3 é chamado de CFA Charterholder.”, completou.