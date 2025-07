‘As pessoas querem ser donas do seu tempo’: como o RH virou vantagem competitiva para essa executiva

Antes de liderar a área de gente e gestão da Radix, Daniella Gallo passava os dias no chão de fábrica.

Engenheira química de formação, ela começou a carreira na área técnica, entre processos e automação industrial.

Foram mais de 15 anos imersa em projetos de engenharia e tecnologia, até que recebeu um convite inesperado: participar da estruturação do zero do RH da primeira empresa em que havia trabalhado — e com líderes que, anos depois, vieram a fundar a Radix.

Esse momento marcou uma virada significativa em sua trajetória.

“Foi um divisor de águas na minha vida. Eu me reconheci no RH. Sempre gostei da engenharia, mas percebi que tinha nascido para lidar com gente: entender comportamentos, apoiar no desenvolvimento e ajudar a construir ambientes mais humanos e eficazes.”

Hoje, quase duas décadas depois, atua como Global Head of People and Management e membro fundador do Clube CHRO da EXAME e Saint Paul.

Um RH que fala a língua do negócio

A transição de Daniella para a área de pessoas nunca significou um rompimento com sua bagagem técnica, pelo contrário.

Desde que assumiu a cadeira de CHRO da Radix, em março de 2020, ela ajudou a desenhar um RH conectado diretamente ao core da empresa: a formação de equipes para projetos complexos em tecnologia e engenharia digital, realizados em cerca de 40 países.

"A área de gente e gestão cuida também de operações estratégicas, que em parceria constante com os gestores, definem a formação dos times" Daniella Gallo, Global Head of People and Management da Radix

“Então, quando um projeto novo chega, avaliamos competências, planos de desenvolvimento e interesses de carreira. RH e negócio caminham juntos aqui”, ela complementou.

Essa estrutura, segundo ela, permite que decisões sobre alocação de talentos sejam tomadas com foco no desenvolvimento e interesses de carreira dos colaboradores — e não apenas na entrega técnica.

Cultura de aprendizado como motor de crescimento

Na Radix, o desenvolvimento contínuo não é uma política isolada: é parte da estratégia da companhia.

“Se nosso maior ativo são as pessoas, faz todo sentido garantir que elas estejam crescendo junto com a empresa”, afirma Daniella.

Para isso, a empresa adota um modelo robusto de gestão por competências e avaliações de desempenho, que incluem não apenas feedbacks anuais, mas também avaliações por projeto.

“A cada novo desafio, enxergamos a chance de formar alguém. O aprendizado acontece na prática.”

Formação de times com foco em desenvolvimento e protagonismo

O time de gente e gestão se reúne semanalmente com lideranças para pensar na composição dos times e nos desafios que estão por vir.

A lógica vai além de preencher vagas: trata-se de construir experiências de crescimento para os colaboradores.

"Quando surge uma nova demanda, priorizamos sempre quem já está na casa" Daniella Gallo, Global Head of People and Management da Radix

“Só abrimos a vaga para fora depois de esgotar essa análise. Isso faz com que as pessoas se sintam vistas, ouvidas, desafiadas”, ela complementa.

Esse protagonismo individual também se traduz em dados. Mais da metade da liderança da Radix foi formada internamente.

“Acreditamos em flexibilidade de carreira. Eu mesma mudei de área, e outras pessoas fizeram o mesmo. Identificamos talentos e abrimos espaço.”

Universidade Radix: o coração da estratégia de gente e gestão

A UR atua como centro da estratégia de pessoas. Mais do que oferecer cursos, ela antecipa necessidades e responde a mudanças rápidas do mercado.

Um exemplo foi a criação da Academia de Liderança, estruturada após a definição da estratégia de internacionalização da empresa.

“Desenhamos as trilhas com a alta liderança. Os participantes entregaram cases aplicados à realidade da Radix e agora estão desdobrando ações concretas para entrega de valor à organização e multiplicando os aprendizados para suas equipes”, relata Daniella.

O mesmo acontece agora com a Academia de IA, que será lançada em breve.



“Na Radix a inovação é uma constante e já existe muito conhecimento de IA sendo desenvolvido. A Academia chega para institucionalizar e impulsionar ainda mais o mindset e tendências dessa nova revolução que a IA está trazendo para todo o mundo” complementa a executiva.

Modelo remoto com conexão real

A Radix adotou um modelo prioritariamente remoto, mas com espaços físicos abertos e uso de coworkings.

O objetivo é unir flexibilidade e vínculo. “Acreditamos na autonomia. As pessoas querem ser donas do próprio tempo. Isso conversa com nossa cultura e com a relação de confiança que é base da nossa gestão.”

“Planejamos o que deve ser assíncrono e o que precisa ser presencial. Um primeiro encontro olho no olho faz toda diferença. Depois disso, o remoto flui muito melhor.”

Na visão de Daniella, empresas que não entenderem essa mudança vão perder talentos. “Hoje, pedir que a pessoa vá ao escritório só para ficar de fone, fazendo algo que poderia fazer de casa, não é sustentável. O presencial deve privilegiar as trocas e relacionamento interpessoal".

Cuidar das pessoas é estratégia — e dá resultado

A Radix tem conseguido manter um turnover abaixo da média do setor de tecnologia. Para Daniella, o segredo está na coerência entre cultura e prática.

“Não gosto da palavra reter. Preferimos engajar. Quando as pessoas sentem que estão crescendo, que são cuidadas e respeitadas, elas querem ficar.”

O cuidado é levado a sério: a empresa mantém um programa de saúde mental com equipe dedicada, consultas online e ações de bem-estar.

“Temos funcionárias que voltaram da licença-maternidade podendo amamentar de casa, colaboradores que cuidam de pais idosos... enfim, proporcionamos às pessoas maior flexibilidade de tempo para conciliar as demandas da vida. Isso é cuidar de verdade.”