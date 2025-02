As pessoas mais persuasivas sempre usam essas 3 táticas para influenciar os outros

A habilidade de influenciar pessoas é um dos pilares da liderança eficaz. Seja ao negociar um aumento salarial, apresentar ideias em reuniões ou até mesmo ao sugerir mudanças estratégicas em projetos, líderes que dominam a arte da persuasão se destacam pela capacidade de engajar, convencer e mobilizar equipes inteiras.

Mas qual o segredo por trás dessa influência? Psicólogos organizacionais e coaches executivos, entrevistados pelo CNBC Make It, apontam que os líderes mais persuasivos utilizam três táticas fundamentais para potencializar sua comunicação.

1. Falar com convicção transforma mensagens em ações

Segundo Melody Wilding, coach com mais de 12 anos de experiência, comunicar-se com convicção e autoridade não apenas fortalece a mensagem, mas também transmite segurança à equipe. A escolha de palavras certas pode fazer a diferença entre uma ideia ser descartada ou ganhar força dentro da organização.

Pequenas mudanças no discurso podem impulsionar a percepção de liderança. Segundo ela, termos como “Estou implementando” em vez de “Estou tentando” mostram proatividade e controle da situação. Assim, líderes que falam com clareza e propósito conseguem direcionar suas equipes com mais eficiência.

Entretanto, Wilding alerta que a confiança não deve ser confundida com arrogância. “Evite jargões desnecessários e priorize uma linguagem direta e acessível”, aconselha.

2. Debater é mais estratégico do que brigar

Ambientes corporativos exigem a troca constante de ideias, mas quando essas discussões se transformam em disputas de egos, o diálogo perde seu valor.

O psicólogo organizacional Adam Grant destaca que líderes persuasivos evitam confrontos e buscam debates construtivos. Em seu livro Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know, Grant explica que debates inteligentes não têm o objetivo de vencer o outro lado, mas de construir pontes e encontrar soluções.

"Um bom debate não é uma guerra ou uma queda de braço. É mais como uma dança" Adam Grant, psicólogo organizacional

3. Reforçar ideias sem parecer repetitivo

Repetir informações é uma técnica conhecida na comunicação persuasiva, mas há uma linha tênue entre reforçar e soar redundante. Kathy e Ross Petras, especialistas em comunicação, explicam que repetir conceitos-chave de forma sutil aumenta a retenção da mensagem e cria familiaridade com o público.

“Você não quer soar como um disco riscado, mas deve reiterar sua ideia principal duas ou três vezes, variando as palavras”, destacam. Por exemplo, se o objetivo é enfatizar a importância do trabalho em equipe, o líder pode dizer: “Precisamos colaborar como um time” e, em seguida, reformular a ideia em outros momentos, dizendo: “Sem união, nosso projeto perde força” ou “O sucesso depende do engajamento coletivo”.

Essa técnica cria uma narrativa consistente, facilitando o entendimento e aumentando a chance de adesão dos colaboradores às propostas apresentadas.

Por que essas técnicas impulsionam a liderança?

Dominar essas táticas não apenas aprimora a comunicação, mas também amplia o potencial de influência dos líderes. Em um mercado cada vez mais dinâmico, a habilidade de inspirar, convencer e engajar equipes se tornou um diferencial.

Líderes que falam com convicção, promovem diálogos construtivos e conseguem reforçar mensagens sem soar repetitivos criam ambientes mais colaborativos e produtivos. Para profissionais em cargos de gestão, desenvolver essas competências é essencial para fortalecer sua presença executiva e impulsionar sua carreira.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME