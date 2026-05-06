As perguntas sobre IA que todo conselho deveria estar fazendo — mas ainda não chegaram na mesa

Executivos não estão perdendo espaço por falta de conhecimento técnico, mas sim por não saberem conduzir uma conversa.

A inteligência artificial já entrou nas empresas — mas ainda não entrou, de fato, na agenda de decisão. Em muitas organizações, ela segue confinada a testes isolados, pilotos pouco conectados ao negócio ou discussões pulverizadas entre áreas.

Enquanto isso, o conselho começa a fazer perguntas mais duras sobre esta tecnologia, focado, principalmente, em quem consegue responder elas.

Com isso, o executivo que não domina essa pauta não é confrontado — ele é simplesmente ignorado. A discussão acontece sem ele, a decisão segue outro caminho e, reunião após reunião, a relevância diminui.

Não se trata de aprender a usar ferramentas, mas sim entender o suficiente para decidir — e sustentar essa decisão diante de pares, conselheiros e investidores.

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As perguntas que estão redesenhando o poder dentro das empresas

A nova habilidade executiva não está em programar IA, mas em fazer as perguntas certas sobre ela:

Onde a IA gera valor real e onde é apenas hype?

Quais aplicações movem indicadores de negócio — e quais apenas consomem capital e energia organizacional?

Quem, dentro da empresa, está conduzindo essa discussão — e em que nível ela está acontecendo?

Ainda é uma pauta técnica ou já chegou ao board?

Quais são os riscos reais envolvidos?

Exposição reputacional, erros de decisão automatizada, pressão regulatória — e quem responde por isso?

E talvez a mais crítica seja: qual é o momento certo de avançar, esperar ou recuar?

A maior parte das empresas ainda não tem respostas estruturadas para essas perguntas. E é exatamente isso que está criando um novo tipo de desigualdade competitiva: não entre quem usa IA e quem não usa, mas entre quem decide bem sobre ela e quem ainda está adiando.

É nesse ponto que o tema deixa de ser tecnológico e passa a ser executivo.

O PIACC One-Day Edition, da Saint Paul, nasce exatamente dessa lacuna. Em um único dia, o programa reúne CEOs, conselheiros e diretores para transformar IA em pauta de decisão — com clareza sobre onde há valor, repertório para conduzir a discussão internamente, visão de risco e governança, e critérios para definir velocidade de adoção.

Ao longo do dia, você percorre quatro dimensões que hoje definem o nível da discussão executiva sobre IA:

Leitura de cenário Papel do humano na tomada de decisão Experimentação prática de ferramentas Limites éticos e regulatórios que sustentam — ou comprometem — uma estratégia

A proposta é sair da reunião em que IA é uma incógnita e entrar na próxima com critério. Porque, no fim, a questão não é se a IA vai impactar o seu negócio, é se você vai estar na mesa quando as decisões forem tomadas.

Você não precisa aprender IA — precisa decidir sobre ela melhor do que seus pares. Tenha um dia para sair da dúvida e entrar na decisão com o One Day Edition da Saint Paul. Garanta sua vaga