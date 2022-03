As dicas de ouro do networking, com a CEO da Órbi Conecta

Para Dany Carvalho, nova CEO da Órbi Conecta, hub de inovação fundado em Belo Horizonte pela comunidade San Pedro Valley, que concentra cerca de 500 startups, existe um “molho secreto” para os negócios terem sucesso.

“Esse molho é acreditar primeiro que as pessoas fazem negócios com pessoas e depois entre as marcas que elas representam. Pra mim, o grande molho secreto é se conectar primeiro como pessoas”, diz.

A CEO acredita muito no networking e considera que onde está agora é por ser a soma das pessoas que cruzaram seu caminho. Nos episódios de fevereiro do podcast Como Cheguei Aqui, Dany Carvalho conta sobre sua trajetória até se tornar a presidente do hub.

Segundo ela, em sua trajetória, é possível ver os aprendizados que teve em cada lugar e com cada pessoa. “Eu acredito que sou a soma das pessoas que encontrei pelo meu caminho”, diz.

Sua carreira evolui junto ao mundo da inovação digital no Brasil. Ela passou pelo Cubo Itaú, ABStartups, Start-Up Brasil, Startup Farm, Microsoft BizSpark e IBM SmartCamp. E também trabalhou como consultora de inovação aberta e ajudando empreendedores no networking de negócios.

Além de contar sua história e dar dicas de networking no podcast, ela é uma das convidadas do evento de Dia da Mulher organizado pela Exame junto com o projeto Aladas. No dia 8 de março, no “Agora é que são elas”, ela vai falar sobre tecnologia e inovação. Confira mais sobre o evento aqui.

As dicas de ouro do networking

Networking é uma troca: “É muito menos sobre o eu, e muito mais sobre as pessoas ao meu redor. Uma troca significa que a relação entre as pessoas e empresas precisa ser positiva para os dois lados”.

Colocar a cara no sol: “Se você não está na internet, você não existe. Se seu negócio não está na internet, está fadado a morrer. Essa dica é tanto de carreira, quanto para negócios que querem crescer”.

Para ser reconhecido, crie seu conteúdo: “No LinkedIn, se você quer ser lembrado por aquilo que tem a oferecer, você precisa começar a gerar conteúdo sobre isso. Eu trabalho no cenário digital, com startups, meu critério de assunto é sobre esses termos. Então quais são as 'hashtags' da sua área?”.

Seja você mesmo e vire tendência: “As pessoas estão, muitas vezes, preocupadas de encaixar em grupos, fazer parte do WhatsApp de alguém. Por que não deixar de esperar ser convidado e criar o seu grupo? Eu estou sempre convidando, mesmo online, as pessoas para bater um papo comigo, se conhecer e conectar”.

Saiba onde quer chegar: “Muitas vezes me procuram para conectar uma pessoa com a outra, mas quando se conecta a outra [pessoa] pergunta ‘como posso te ajudar?’, e aí não tem nem a resposta. Então você precisa ter clareza de quais são as pessoas que você precisa se conectar, porque e como elas podem te ajudar. E, principalmente, o que você pode dar em troca”.





Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.