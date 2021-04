As cinco palavras que Tim Cook usa para controlar qualquer assunto

Ter a habilidade de se comunicar de forma efetiva é um sonho para qualquer líder. Seja para os momentos bons -- e outros nem tanto -- passar confiança e credibilidade a clientes e colaboradores é uma necessidade, ainda mais em tempos de pandemia. Tim Cook, CEO da Apple, sabe bem disso. Para controlar a narrativa acerca da empresa, ele usa cinco expressões essenciais: “Da forma como eu vejo…”. A observação foi notada por Carmine Gallo, autor e palestrante em uma coluna publicada recentemente.

Na última conferência de resultados da Apple, esse conjunto de palavras foi utilizado para mostrar que, “do jeito como Tim Cook vê”, as vendas de iPhones tiveram resultados excelentes no trimestre e a receita com a venda de serviços atingiu US$ 15,7 bilhões, com um portfólio bastante diversificado.

De forma geral, os resultados da Apple foram muito bons no trimestre -- um aumento de 21% em receita sobre o mesmo período do ano anterior, para US$ 111,4 bilhões -- o que também colaborou para a alta das ações da companhia logo após o anúncio. Ainda assim, para o professor de Harvard, a forma como Cook direciona a atenção para os pontos que quer ressaltar em relação à companhia é um modelo que merece atenção.

“No início do ano, a Apple estava enfrentando rumores de que o iPhone estava passando por dificuldades na China. Em uma entrevista com Jim Cramer, na CNBC, Cook usou o mesmo conjunto de palavras: ‘deixe-me contar como vejo as coisas’ para explicar seus argumentos em seguida. Outras variações são ‘para colocar em perspectiva’ ou ‘para colocar em contexto’, que funcionam muito bem”, afirma Carmine.

Essa habilidade de controlar o discurso será colocada à prova novamente em duas oportunidades, em breve: a primeira -- aparentemente mais confortável -- é a de anunciar os novos resultados da Apple, no fim deste mês.

A segunda pode ser interpretada como um teste mais rigoroso. Em breve, Cook terá de depor na Corte norte-americana a respeito de supostas práticas anticompetitivas da Apple relacionadas ao mercado de aplicativos para iPhone -- com destaque para o jogo Fortnite. Ao todo, serão sete horas de julgamento.

Veja outras lições de Tim Cook para a carreira

Essa não é a única lição de Tim Cook capaz de fazer os líderes refletirem sobre seu papel e como se expressam. O executivo à frente da Apple -- que fez a companhia crescer 760% desde a saída de Steve Jobs -- tem outras dez frases capazes de ajudar líderes em suas carreiras. Confira algumas delas, abaixo:

"A história raramente reconhece somente uma pessoa, mas pense e nunca se esqueça do que acontece quando isso se torna realidade. Isso pode ser você. Isso deve ser você. Isso tem que ser você"

"Algumas pessoas enxergam a inovação como mudança, mas nós nunca vimos dessa forma. É sobre melhorar as coisas"

"Aprendi que foco é a chave. Não apenas em gerenciar uma empresa, mas também em sua vida pessoal"

"Algumas empresas se confundem, acreditam que os objetivos são rendimentos e valorização das ações. Você deve focar nas coisas que levam a isso"

"Tem a ver com encontrar seus valores e se comprometer com eles. É sobre achar seu Norte na vida. E tomar decisões. Algumas são fáceis. Outras são difíceis. E algumas vão fazer com que você questione tudo".