As cinco novas regras da liderança que novos gestores precisam aprender em um mundo imprevisível

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Assistente de SEO
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18h02.
Durante décadas, o modelo tradicional de liderança se apoiou em uma lógica linear de que se você fizesse X, o resultado seria Y. Estratégias eram traçadas, metas eram mensuráveis e o sucesso seguia uma progressão lógica, ou seja, tudo parecia previsível — mas isso chegou ao fim. As informações foram retiradas do site Forbes.
Vivemos o que especialistas chamam de mundo BANI, uma sigla em inglês para Brittle (frágil), Anxious (ansioso), Nonlinear (não linear) e Incomprehensible (incompreensível).
O termo descreve um cenário global marcado pela instabilidade, pela ansiedade coletiva e pela imprevisibilidade das relações e dos mercados. Nesse contexto, causa e efeito deixaram de ser proporcionais: pequenos eventos agora podem desencadear crises globais ou oportunidades inesperadas.
Em um mundo assim, liderar exige novas competências, ou seja, mais experimentação e menos previsibilidade. A seguir, veja cinco novas regras para esse cenário. As informações foram retiradas do site Forbes.
No passado, líderes eram medidos pela precisão dos planos. Hoje, planos rígidos se tornam obsoletos rapidamente.
O líder moderno deve pensar como um cientista:
Em sistemas não lineares, a busca por certeza paralisa. Esperar por informações perfeitas significa agir tarde demais.
Os líderes do futuro tomam decisões com base em dados imperfeitos, valorizam o progresso sobre a perfeição e mantêm a humildade para mudar de direção quando os fatos mudam.
Choques são inevitáveis. O segredo está em reagir rapidamente, não em evitá-los.
Líderes resilientes:
Mesmo em meio à desordem, há sinais. Quem os identifica primeiro ganha vantagem.
Isso exige monitoramento em tempo real, análise de tendências e ação ágil. A liderança não linear recompensa quem observa e reage rápido, não quem espera estabilidade.
