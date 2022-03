As 7 lições de um CMO para conquistar o primeiro cargo de liderança

Gerenciar pessoas, ser responsável por projetos, ganhar um aumento de salário e sentar à mesa com a diretoria. Esse é o sonho da maioria dos empregados quando entra em uma nova empresa: se destacar e conquistar um cargo de liderança.

Enquanto muitos pensam que ser um líder depende de talento inato e carisma, o CMO da Exame, Fernando Miranda, discorda: "Ter talento e carisma ajuda muito e aumenta as chances de se tornar um líder, sim. Mas sem adquirir habilidades, investir em conhecimento e ganhar experiência, você perderá vagas de liderança para quem também é talentoso e carismático, mas se preparou melhor que você.”

A verdade é que o mundo mudou. E essas mudanças estão exigindo um novo tipo de líder nas empresas. Para ser um líder, não basta apenas cumprir metas e dizer a sua equipe o que e como fazer. Enquanto antigamente precisávamos de líderes centralizadores, hoje precisamos de líderes com soft skills, como gestão de tempo, inteligência emocional e flexibilidade.

Mas ainda há no mercado de trabalho do mundo todo pouquíssimas pessoas preparadas e adaptadas para ocuparem esses cargos de liderança que as empresas precisam.

E isso é um grande problema. Afinal, a falta de líderes impacta diretamente o resultado - e a sobrevivência - das empresas. Ao mesmo tempo que é um problema, é também uma grande oportunidade de se preparar para ocupar os novos cargos de liderança.

Para aproveitar essa oportunidade única, o CMO da Exame, Fernando Miranda, dá 7 lições para você se tornar o líder que as empresas estão desesperadamente buscando:

1. Chegue Cedo

Um cargo de liderança não é conquistado fazendo o que todos da empresa fazem - se fosse, todos seriam líderes, certo? Então, tenha em mente que você precisará estar acima da média para avançar na carreira.

Chegar cedo, começar o dia antes que os seus colegas e já estar trabalhando quando o seu chefe chegar é um ótimo sinal de que você está levando o seu trabalho e as suas funções a sério.

E não só isso, mas também demonstra que você se importa com a empresa e com os resultados dela, que está disposto a fazer mais do que te pedem, que está mais disponível para solucionar problemas e tarefas mais complexas e, ainda, que é organizado. Afinal, chegando cedo, você consegue organizar o seu dia, planejar suas tarefas em ordem de prioridade e aumentar as chances de que tudo seja entregue como combinado.

Além disso, chegar cedo garante que o chefe te veja mais, perceba você trabalhando e tenha a sensação de que você está se esforçando mais que seus colegas.

2. Seja limpo e organizado

Além de serem essenciais para um dia produtivo de trabalho, limpeza e organização mostram ao seu chefe que você é profissional e responsável.

A imagem fala. Manter a mesa bagunçada, usar roupas desleixadas e não cuidar da higiene e aparência criam uma imagem negativa de você e podem até impedir a tão sonhada promoção.

E para ocupar um cargo de liderança (no qual a pessoa passa a representar a empresa para os clientes e é sempre vista) dificilmente alguém desorganizado e com uma aparência desleixada será escolhido, mesmo que seu desempenho dentro da companhia seja bom.

A dica é: a qualidade do seu trabalho importa, mas não esqueça de dar atenção à impressão que você passa.

3. Foque em soluções, não em problemas

Para resolver um problema é preciso saber onde obter as melhores soluções. Quando o seu foco é apenas nos problemas, você não consegue avançar em direção a resolução e se desespera frente a desafios.

“Um bom líder não é aquele que reclama de tudo com a sua equipe ou pune quem não trabalha exatamente como foi determinado, mas sim aquele que percebe os problemas e busca soluções práticas”, diz Fernando Miranda.

Uma liderança que entende as motivações da sua equipe e antecipa os problemas para propor soluções tem mais chances de prosperar no mundo corporativo e de trazer resultados impressionantes para a sua empresa.

4. Leia muito, sempre

“Nem todos os leitores são líderes, mas todos os líderes precisam ser leitores.” A frase atribuída a Harry Truman, 33º presidente dos EUA, resume a importância da leitura na vida de um líder.

Para chegar a um cargo de liderança não basta ter conhecimento técnico em uma ou duas áreas. Um CEO, por exemplo, tem a responsabilidade de ter respostas para os mais diferentes dilemas, conversar com os gestores de todas as áreas da empresa e ter convicção na tomada de suas decisões. Por isso, a dica é: leia muito, sempre que puder.

Os livros melhoram a sua capacidade crítica, de escrita e de comunicação, além de ajudarem a aumentar o nível de concentração e diminuir os níveis de ansiedade.

Existem em torno de 160 milhões de livros publicados no mundo, mas deixamos aqui uma lista dos 22 melhores livros para você começar a estudar sobre negócios e liderança em 2022, clica pra ver.

5. Faça networking

Manter bons relacionamentos é fundamental para qualquer pessoa, independente do cargo e da profissão. Mas quando estamos falando sobre conquistar cargos de liderança, o networking se torna um pilar do seu sucesso. E não apenas para se aproximar de pessoas e aumentar a sua rede de contatos, mas também para:

Conhecer histórias inspiradoras e aprimorar suas ideias;

Trocar experiências boas e ruins - e aprender com isso;

Adquirir conhecimento de pessoas que já conquistaram mais coisas que você;

Fortalecer a sua imagem profissional;

A dica aqui é: não esqueça que networking é uma técnica de troca. Ou seja, seja útil, mesmo sem ganhar nada em troca, mantenha contato constante com a sua rede, busque ativamente pessoas que tenham interesses em comum e seja sincero com quem falar com você. Dessa forma, você será lembrado quando boas oportunidades surgirem e aumentará as chances de ser escolhido no momento de uma promoção a cargos de liderança.

Leia também: Guia do networking: como usar a rede de contatos para sua carreira

6. Aceite desafios, mesmo com medo

Se a ansiedade é o medo do que está por vir (seja isso bom ou ruim), o antídoto para ela é o enfrentamento. Quanto mais você evita desafios e situações que te causam ansiedade, mais você ensina ao seu corpo e à sua mente que fugir de desafios é uma boa solução.

Mas tem um problema: quanto mais você foge de desafios, menos oportunidades você tem de crescer profissionalmente, mostrar o seu trabalho e aprimorar suas habilidades. Evitar problemas pode te trazer uma vida tranquila, mas dificilmente uma vida tranquila te levará a altos cargos no mundo corporativo.

Além disso, conforme você evita desafios, sua autoconfiança e autoestima diminuem e sua percepção sobre você mesmo piora. Afinal, se você não vence nenhum desafio (ou nem tenta vencer) é praticamente impossível ter orgulho de si mesmo.

A dica é: aprenda a controlar o medo e ansiedade com técnicas de respiração, terapia ou meditação e passe a aceitar os desafios - e as oportunidades - que a vida te trouxer.

7. Feito é melhor que perfeito

Pode parecer loucura, mas errar é melhor do que não fazer. Isso porque, na busca pela perfeição, temos a tendência de adiar, pensar demais e, no fim, não executar nada concretamente. No entanto, não entenda isso como um incentivo para fazer as coisas de qualquer jeito, mas sim como um incentivo para a realização, em vez da idealização.

Um bom plano executado agora será melhor do que um plano perfeito executado na semana que vem. Porque a verdade é que você nunca saberá se o seu plano é bom ou ruim enquanto ele não for executado na vida real.

A dica é: erre rápido. Afinal, isso te ajudará a perceber falhas em processos prontamente e, consequentemente, a economizar recursos e tempo da sua empresa. O seu chefe quer ver você testando novas soluções, criando novos processos e experimentando ferramentas constantemente. Ele não espera que você acerte tudo de primeira, mas precisa perceber que você está sempre em movimento, tentando melhorar e propondo novas ideias.

O plano completo para conseguir o primeiro cargo de liderança

Se o seu objetivo, hoje, é ter um cargo de liderança, atenção: não espere chegar lá para começar a agir e a se preparar como um líder.

E a melhor forma de começar é entrar em contato com líderes de sucesso e entender o que eles fizeram para chegar onde chegaram.

