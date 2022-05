As 5 melhores perguntas para fazer no final de uma entrevista de emprego

Ao participar de uma entrevista de emprego, é de extrema importância considerar as potenciais implicações de longo prazo desta vaga em sua vida pessoal e profissional. O especialista em carreira de longa data e CEO da empresa de recrutamento The Mullings Group, Joe Mullings, destacou cinco perguntas-chave para fazer aos entrevistadores antes que a conversa termine.

Sou uma boa opção para esta empresa?

Para Joe, essa questão é fundamental para ajudá-lo a decidir se sua personalidade, habilidades e objetivos se alinham adequadamente com a cultura e os requisitos da empresa — o que pode garantir um sucesso de ambos os lados. "Essa é uma das principais razões pelas quais eles vão contratar alguém", afirma.

Perguntas mais detalhadas, como as abaixo, podem te ajudar a decidir se a decisão é “não” ou “sim”. No geral, o objetivo é fazer as perguntas certas antecipadamente e ajudar a orientar sua carreira no caminho certo.

Quais são as entregas esperadas para essa função nos próximos três meses a um ano?

Essa é uma pergunta importante a ser feita a cada pessoa no processo de entrevista, pois a maioria dos cargos tem diferentes colaboradores e gestores (por exemplo, o chefe de marketing, vendas, controle de qualidade ou atendimento ao cliente) com expectativas diferentes. Portanto, se você estiver entrevistando, por exemplo, o chefe de marketing, suas perspectivas individuais sobre a função – e como isso os afeta diretamente – afetarão exatamente quais serão esses resultados. Essa pergunta deve, portanto, ser colocada como: “Como chefe de marketing, na sua perspectiva, quais são os principais objetivos (para entregas) nos próximos 60/90/180 e 365 dias?”

Como saberemos se eu terei sucesso nessa função?

"É difícil definir o sucesso de uma única métrica ou atividade. Portanto, procure pontos de prova na entrevista. Em algumas áreas, será subjetivo e em outras áreas, será objetivo", afirma Joe.

Dependendo do que a posição implica, pergunte: “Este é um produto que apontará para um número baseado em evidências, aumento de eficiência ou receita e/ou uma conquista de um sentimento de orgulho ou estabelecimento da cultura da empresa?”

É importante ouvir uma definição clara dessas expectativas de trabalho antecipadamente e uma definição acordada, pois será fundamental para determinar se você tem o potencial de ser “moderadamente bem-sucedido”, “muito bem-sucedido” ou possivelmente “entregar demais .”

Quais são as oportunidades de crescimento nesta função? Quais habilidades vou aprender?

Quando você faz uma entrevista para um novo emprego (ou uma nova função), precisa estar bem ciente de como isso pode te ajudar a prosperar. Portanto, pergunte quais habilidades essenciais você vai adquirir e determine se elas são realmente valiosas para o mercado de trabalho no futuro.

"No geral, o objetivo desta pergunta é garantir que suas habilidades recém-adquiridas tenham valor voltado para o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional e para que você não perca três anos de experiência aprendendo algo que corre o risco de se tornar obsoleto", alerta Joe.

Quem eu serei?

"Isso é extremamente importante porque há uma tríade de fatores em jogo: a integração do eu no mundo pessoal, o mundo espiritual (não necessariamente no sentido religioso) e o mundo profissional. 'Pergunte: Com quem vou trabalhar diariamente?' Porque quem você convive todos os dias em seu mundo profissional influencia muito em quem você se tornará profissionalmente, pessoalmente e espiritualmente", reforça Joe. Combinado com o trabalho em algo que realmente terá um impacto positivo no mundo, seu crescimento influenciará seu valor futuro no mercado, bem como sua futura rede.

Em última análise, Joe salienta que todas essas perguntas levarão a um papel que não apenas afetará quem você se tornará, mas quem você levará para o mercado daqui para frente. "Conseguir o emprego certo também determinará o quão animado você ficará todas as manhãs ao perceber que essa posição não está apenas ajudando sua carreira, mas ajudando você a se tornar uma pessoa melhor", conclui.