Arteris, concessionária de rodovias, está com 76 vagas de emprego em diversos estados

A concessionária de rodovias Arteris está com 76 vagas de emprego para atuação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

Quais as vagas da Arteris em São Paulo?

Em São Paulo (SP), há oportunidades para Estagiário(a) da Área Corporativa (Segurança do Trabalho), Coordenador(a) de Segurança do Trabalho, Analista de Controladoria, Analista de RI, Analista de Planejamento, Analista Financeiro, Analista de Projetos Financeiros, Analista de Planejamento Financeiro, Analista de Comunicação, Analista de Suprimentos e Analista de Gestão Operacional.

A vaga de Técnico(a) de Manutenção está aberta nos municípios de São Lourenço da Serra (SP) e também de Ribeirão Preto (SP), onde também há oportunidades para Estagiário(a) Administrativo(a), Inspetor(a) de Tráfego, Operador(a) de 0800, Consultor(a) de Processos, Analista de Sistemas e Analista de Controladoria.

Em Coronel Macedo (SP), Restinga (SP), Santa Rita do Passa Quatro (SP), Pirassununga (SP), São Simão (SP) e Boa Esperança do Sul (SP), as vagas são para Operador(a) de Pedágio, além de Batatais (SP) para PCD. Há vaga para Operador(a) de Guincho em Itapira (SP) e Operador(a) de Guincho Pesado em Taquarituba (SP) e Cajati (SP).

Em Pratânia (SP) e Itaí (SP), as oportunidades são para Líder de Equipe de Pedágio. Em Iracemápolis (SP), há vaga para Inspetor(a) de Tráfego.

A Arteris oferece ainda oportunidades para Inspetor(a) de Fiscalização em Vargem (SP) e Registro (SP), além de Operador(a) de Guincho MUNCK. Em Araras (SP), a empresa busca Analista de Engenharia. Há vaga para Assistente de Engenharia e Analista de Meio Ambiente em Barra Bonita (SP).

Quais as vagas da Arteris em Minas Gerais e Rio de Janeiro?

No estado de Minas Gerais, a Arteris possui vagas para Analista de Assuntos Regulatórios, Estagiário(a) da Área Administrativa e para Analista de Qualidade e Inspetor(a) de Fiscalização em Pouso Alegre (MG). Em Camanducaia (MG), há oportunidade para Inspetor(a) de Tráfego. Há vaga para Operador de Guincho em Itaguara (MG).

Já em Niterói (RJ), os candidatos(as) podem se inscrever para as vagas de Analista Administrativo.

Em Fazenda Rio Grande (PR), as oportunidades são para Operador de Balança e Auxiliar de Balança. Também há vaga para Inspetor(a) de Tráfego em Campina Grande do Sul (PR). Já em São José dos Pinhais (PR) há oportunidades para Jovem Aprendiz Administrativo(a), Assistente Administrativo(a), Assistente Administrativo(a) PCD, Operador(a) de CCO, Inspetor(a) de Fiscalização, Analista de Recursos Humanos, Analista de Qualidade e Assistente de Faixa de Domínio.

Na cidade de Porto Belo (SC), as vagas são para Operador(a) de Pedágio, Operador(a) de Guincho e para Inspetor(a) de Tráfego. Em Balneário Camboriú há oportunidade para Operador(a) de Guincho Pesado. Já em São José (SC), há vaga para Jovem Aprendiz Administrativo(a) e Técnico(a) de Segurança do Trabalho. Também há oportunidade para Analista de Sistemas em Araquari (SC).

Quais os benefícios oferecidos pela Arteris?

Todas as vagas têm direito a benefícios como

plano de saúde e odontológico;

programa de participação de resultado;

previdência privada;

vale refeição ou alimentação;

vale farmácia;

vale transporte;

horário flexível (apenas para área administrativa);

Gympass;

seguro de vida;

auxílio creche.

As inscrições para todas as vagas nas cinco localidades devem ser realizadas pela página de carreiras da Arteris.

