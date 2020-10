Área de RH tem 3.900 vagas abertas. Veja 4 dicas para conquistar uma delas

Quem vê a quantidade de startups que atuam na área de Recursos Humanos (RH) – elas são mais de 166, segundo um estudo recente da ACE, consultoria de inovação corporativa sediada em São Paulo, -, pode achar que as empresas estão substituindo seus funcionários do setor pelas novas tecnologias. Mas a realidade não é bem essa. Sites de recrutamento e seleção, como Catho, Infojobs e Vagas, chegam a mostrar milhares de oportunidades para profissionais especializados em gestão de pessoas. No caso da Catho, são 3.946, mais precisamente. São vagas disponíveis em todas as regiões do país e em diversos níveis hierárquicos – do estágio à diretoria. Conheça o Bootcamp RH Ágil e saiba mais sobre a metodologia que está revolucionando o RH.

O que justifica os altos números é que, com o advento da tecnologia, quem trabalha em recursos humanos tem tido a oportunidade de fazer uma transição de funções mais operacionais para as que têm papel mais relevante na construção da estratégia das empresas.

“A gente costuma a sempre achar que a tecnologia vai substituir o humano. Mas no RH, ao permitir que um profissional que passava até dois dias distribuindo holerites por todo o escritório agora faça essa tarefa em menos de um minuto, você dá a chance para esse mesmo profissional se concentrar em tarefas mais estratégicas e, assim, assumir funções mais promissoras”, afirma Marcelo Furtado, CEO da Convenia, startup especializada em digitalizar as rotinas de recursos humanos em pequenas e médias empresas.

Conheça algumas dicas de especialistas no assunto, para que os profissionais de RH se adaptem às novas tendências e saiam na frente na disputa pelas vagas em gestão de pessoas:

Seja um parceiro de negócio, independente do cargo

Um dos cargos em alta no RH é o de business partner, em que o profissional desempenha um papel consultivo para as áreas de negócio e, assim, atrai os candidatos mais alinhados à estratégia global da empresa. “A verdade é que, indepentemente do cargo, o profissional de RH que vai alcançar as posições mais estratégicas ao longo da carreira é aquele que atua como um parceiro de negócio sempre”, afirma Ricardo Basaglia, diretor geral da Michael Page no Brasil. Isso significa que, em vez de se concentrar exclusivamente nas tarefas e rotinas, ganhará mais espaço quem buscar entender os objetivos da empresa e criar caminhos para que elas sejam atingidas por meio de uma melhor gestão de pessoas.

Domine as metodologias

Mais do que o uso das tecnologias em si, a grande mudança pela qual estão passando as empresas está ligada a uma nova forma de gerir projetos e processos. As metodologias ágeis, que até pouco tempo estavam restritas a startups e departamentos de tecnologia, agora estão presentes no dia a dia de grandes corporações. “Entender o que é o ágil e os impactos que isso pode ter na cultura empresarial e no negócio como um todo faz com que o profissional consiga transformar o valor gerado pela área em algo muito mais tangível”, diz Felipe Collins, professor do Bootcamp RH Ágil, curso organizado em parceria entre ACE e EXAME Academy. “Temos visto um movimento muito claro nas empresas de valorizar cada vez mais os profissionais com entendimento de como aplicar as metodologias ágeis em suas rotinas.”

Aproveite as tecnologias a seu favor

Com o surgimento de diversas ferramentas e a consolidação de novas tecnologias, o profissional de RH tem uma oportunidade única de repensar os processos. “É a hora de olhar para como fazemos as tarefas atuais e revisitar aquilo que foi desenhado em outra época, em outra realidade”, diz Basaglia. Para dar esse passo, o profissional deve ter a clareza de que apontar as possibilidades de otimização dos processos não é dar abertura para um corte custos que ponha sua vaga em risco, mas sim a demonstração de um entendimento amplo das necessidades gerais do negócio e um caminho para ocupar as melhores posições no organograma.