Aprenda jogando Fortnite: startup brasileira lança plataforma de educação gamificada

A startup brasileira PlayMatch aposta em um ecossistema muito específico: levar educação para crianças através de jogos e games eletrônicos. Com exclusividade à EXAME, a startup anuncia uma plataforma própria para ensinar alunos de 12 a 17 anos utilizando seus jogos preferidos, como o Fortnite, como uma ferramenta educacional.

Segundo a última edição da Pesquisa Games Brasil sobre o consumo de videogames no país, 74,5% dos brasileiros jogam regularmente, um crescimento de 2,5% em relação a 2021.

Foi esse cenário que levou a PlayMatch a desenvolver a primeira gamificada no Brasil: os jovens aprendem jogando os games do momento algumas skils que não são ensinadas nas escolas de ensino formal, desde pensamento lógico, empreendedorismo e liderança, à outras habilidades consideradas mais novas, como gestão de conteúdo digital, por exemplo. Mas, além disso, esses estudantes também recebem um reforço nas matérias de ciências na escola.

"O nosso foco é levar o eSport para dentro das escolas e para mostrar para esse jovens que há muito com o que aprender com esses games", explica Gabriel Vinícius, CEO da PlayMatch.

A PlayMatch, que já possui uma parceria com mais de 8 mil escolas no Brasil para levar os games para dentro do ambiente educacional, aposta que a melhor forma de ensinar algo aos jovens é conversando diretamente na sua linguagem.

Para isso, a empresa, diferentemente de outras edtechs, não desenvolve seus próprios jogos, mas utiliza os mais renomados e famosos games do mercado como ferramenta para ensinar esse tipo de conteúdo.

Um ótimo exemplo é o jogo desenvolvido pela produtora americana Epic Games, o Fortnite, um dos jogos mais jogados na atualidade.

Por meio do modo criativo do Fortnite (em que o jogador pode construir estruturas livremente pelo mapa), a PlayMatch, que conta com professores que entendem da disciplina e saibam jogar o jogo, a edtech disponibiliza aulas de física.

"Dentro do Fortinte, conseguimos, por exemplo, ensinar a fórmula da velocidade, utilizando os carros do jogo", explica o CEO da startup.

A plataforma da PlayMatch Premium é oferecida no modelo freemium, em que os estudantes podem ter acesso gratuito a ligas escolares, desafios escolares de temáticas diversas como STHEM (sigla para Science, Technology, Humanity, Engineering e Mathematics, em inglês) e conteúdos com dicas de jogos e de criação de conteúdo.

Já na parte paga, que custa R$ 99,90 mensais, o aluno tem direito a uma trilha de conteúdo especial, onde vai aprender habilidades transversais, participar de missões, desafios, quests e poderá ganhar prêmios no Ranking PlayMatch.

"As aulas são gravadas dentro da plataforma, com um conteúdo multimídia e tudo gameficado. Tudo que o aluno faz gera uma pontuação e há diversos desafios e competições dentro das aulas, onde o aluno pode ir usando esses pontos para participar de missões e quests diferentes", explica o CEO.

Para que o aluno consiga fazer parte da plataforma, há alguns requisitos básicos. Primeiro, o maior responsável pelo aluno precisa comprovar a matricula do jovem em alguma instituição de ensino e, acima de tudo, esse jovem precisa manter sua média de notas alta para continuar usufruindo da plataforma.

A PlayMatch dentro das escolas, junto com a Epic Games

O lançamento de uma plataforma própria voltada para a educação é só o mais recente passo da PlayMatch. A startup, desde 2019, já possui convênios com mais de 8 mil escolas pelo Brasil - e pretende chegar a 20 mil instituições parceiras nos próximos anos.

Para essas escolas, a startup leva esse conteúdo digital para dentro das grades escolares como uma atividade extra acadêmica e fornece a mão de obra necessária para que as aulas e os jogos comecem.

Além disso, a empresa também começa a desenvolver times e equipes competitivas para esses jogos, fomentando o próprio ecossistema do eSports no país. Depois de formadas, essas equipes de diferentes escolas podem competir entre si. A empresa criou a primeira Liga Escolar Brasileira de eSports, maior competição escolar de games no país.

Vinícius explica que a entrada da Epic Games como parceria pontual do negócio dá uma maior seriedade ao produto oferecido, além de mostrar que as grandes players do mercado de desenvolvimento de jogos apostam pesado no Brasil - um dos maiores mercados consumidores do mundo do setor.

Vale dizer que a Epic não é uma sócia da PlayMatch ou possui uma parceria constante com a startup, apenas auxilia a empresa em projetos especiais.

Embora o CEO não tenha divulgado abertamente o faturamento da empresa, à EXAME ele confirmou que a startup está em busca de um investimento de 3 milhões de dólares para ganhar tração no mercado e conseguir dobrar o número de escolas parcerias e expandir a base da sua recém lançada plataforma.

Como utilizar a plataforma da PlayMatch

Os alunos que se interessaram com a proposta da PlayMatch devem acessar o site oficial da plataforma e criarem sua conta por lá. Após isso, devem escolher as aulas que gostariam de assistir.

A plataforma, que lembra um menu de algum jogo, embora possua uma versão paga, pode ser acessada por qualquer um por meio da sua versão gratuita.

