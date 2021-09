Aprenda inglês com o novo hit do Justin Bieber e do The Kid Laroi

Por Talita Oliveira, da Companhia de Idiomas

A música pop Stay, parceria do cantor australiano The Kid Laroi com o canadense que você já conhece muito bem (Justin Bieber), já está há semanas no top dos rankings mais famosos da música, como a Billboard.

É muito provável que você já tenha escutado a música por aí, já que ela também viralizou nas principais mídias sociais.

Com certeza você já ouviu diversas vezes que estudar com música é excelente para aprender idiomas...mas será que você sabe quais estratégias pode utilizar? Aqui vamos analisar a música Stay para ensinar algumas possibilidades.

Antes de partirmos para a música, já anota aqui algumas coisas que você pode fazer:

Aprender a cantar para melhorar pronúncia (conexão dos sons), entonação e velocidade de fala. (Se não gosta de cantar, vale também fazer a leitura em voz alta)

Buscar entender a história que a música conta (use perguntas guia: quem está falando? É autobiográfica? Há uma sequência lógica?).

Busque curiosidades sobre a música e assista ao vídeo. Se você não tem esse costume, pode ser um novo hábito bem divertido.

Faça um caderno-glossário só para suas músicas. Anote expressões novas e crie exemplos com o que aprendeu.

Isso só para começar! Agora vem com a gente na análise de parte da letra de Stay:

I do the same thing I told you that I never would I told you I'd change, even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

I get drunk, wake up, I'm wasted still I realize the time that I wasted here I feel like you can't feel the way I feel Oh, I'll be _____ if you can't be right here

(...)

When I'm away from you, I miss your touch (ooh-ooh) You're the reason I believe in love It's been difficult for me to trust (ooh-ooh) And I'm afraid that I'ma ___ it up Ain't no way that I can leave you stranded 'Cause you ain't ever left me empty-handed And you know that I know that I can't live without you So, baby, stay

Assista ao vídeo:

Você pode começar analisando tempos verbais. Podemos encontrar exemplos de passado irregular (told, knew, could), podemos notar também vários verbos no simple present (know, need, realize, etc) e futuro (I’ll be).

Se observar mais detalhes, vai encontrar expressões que são informais (marcas da fala), como I’ma (I'm going to) e ain’t (there’s no).

Também é possível destacar o uso de expressões interessantes, wasted que aparece em dois sentidos bem diferentes (ainda estar de ressaca/desperdiçar tempo) e empty-handed (que seria algo como de mãos abanando).

E qual a história?

Temos um relacionamento que não parece estar dando muito certo. O narrador diz que vai mudar, mas não consegue. Porém ao mesmo tempo, o sentimento pela outra pessoa é forte, ele não quer que a outra pessoa vá embora e não sabe viver sem ela.

E aí? Curtiu a análise?

Existem inúmeras formas de fazer isso...e você pode desenvolver um pouquinho de todas suas habilidades se aproveitar a música escolhida com as estratégias certas.

Aprender pode (e deve) ser divertido sempre que possível!

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

