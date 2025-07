Após ‘quase morte’, ela abriu um negócio que substituiu 656 milhões de peças de plástico

Após cursar estudos ambientais na faculdade, Lauren Gropper se formou sabendo que sua vocação era cuidar da natureza.

Mas foi durante seu mestrado em design sustentável que sua vida mudou para sempre e a fez repensar seu plano de vida.

“Como muitos estrangeiros, eu estava empolgada em andar de moto”, lembra Gropper, em entrevista a revista Entrepreneur.

“Estava nas montanhas da Tailândia e colidi com um ônibus. Quebrei o maxilar e perdi todos os dentes. Foi uma experiência de quase morte. Isso solidificou minha convicção de fazer algo com impacto no mundo.”

Hoje, Lauren coordena a Repurpose, uma loja de utensílios que tem como matéria-prima um material ecológico desenvolvido por ela mesma.

A marca fatura valores de oito dígitos, substituiu 656 milhões de itens plásticos e vende mais de 15 tipos de produtos sustentáveis em 20 mil lojas nos Estados Unidos.

O começo de tudo

Inicialmente, criar uma empresa não era parte do plano. Mas quando voltou a trabalhar após o seu acidente, ela percebeu o desperdício diário de plástico no set de filmagem onde trabalhava. E foi aí que surgiu a inspiração para criar seu próprio negócio.

Ao perceber o impacto ambiental e financeiro do desperdício, Gropper enxergou uma oportunidade que ia além do idealismo ambiental: ela viu um mercado ainda pouco explorado e com alto potencial de retorno.

Ao pesquisar alternativas, descobriu que era possível criar produtos similares com materiais vegetais não tóxicos que se degradavam em até 90 dias.

Junto com um grupo de engenheiros químicos, Lauren começou a testar diferentes formulações com um foco: ela precisava criar algo eficaz e de custo viável.

Foco em qualidade

Dois grandes grupos químicos fabricam os blocos de construção desses produtos, geralmente compostos de resina vegetal e resíduos agrícolas, itens que seriam descartados ou queimados.

“Essa combinação permite um produto comparável ao plástico convencional, mas que se decompõe em 90 dias e recebe certificação de compostabilidade de entidades independentes.”

Do ponto de vista financeiro, esse modelo representa um diferencial competitivo significativo: produtos sustentáveis com performance e custo semelhantes aos convencionais abrem espaço para margens saudáveis e grande escalabilidade.

A aposta em inovação ecológica acabou sendo também uma decisão estratégica de negócios.

Como muitos fundadores, Gropper enfrentou inúmeros desafios ao longo do caminho. Porém, a empreendedora afirma que a chave para o crescimento da Repurpose foi a agilidade para lidar com esses obstáculos, além do compromisso inabalável com a qualidade.

