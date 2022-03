Após fusão, aplicativo Stuo vai abrir 180 vagas

A Stuo, empresa que surgiu da fusão da Wappa com a Expense Mobi, anuncia abertura de 180 vagas para atuar nas áreas de Tecnologia, Comercial, Financeiro, Atendimento, People e Marketing.

Com 70 colaboradores atualmente, a nova empresa está abrindo posições para atuar em todo Brasil e em São Paulo, sob o modelo totalmente remoto para as áreas de tecnologia e de forma híbrida para as áreas administrativas, que ficarão concentradas em São Paulo (SP).

As vagas estão sendo abertas de acordo com as demandas da Stuo, 60% delas para início em até 90 dias, e os outros 40% até outubro de 2022. Do total, 30% das posições serão exclusivas para os seus programas de diversidade e inclusão.

Os novos colaboradores terão direito a um benefício único com valor mensal para uso em mobilidade, refeição, alimentação, bem-estar, além de plano de saúde e odontológico, férias a cada seis meses, licenças paternidade e de casamento estendida para 15 dias, bolsas de estudo para graduação e pós-graduação.

A Stuo, em janeiro, inaugurou a sua nova sede com mais de 500m2 e apostou em uma estrutura open space, reduzindo as salas de reuniões, criando espaços colaborativos com arquibancadas, puffs e sofás. Com grande apelo para sustentabilidade, o projeto foi inspirado em estruturas industriais, com metais expostos, colunas e concreto aparente.

Lançado em fevereiro deste ano, a Stuo é um aplicativo corporativo que alia mobilidade, lançamento de despesas, benefícios exclusivos e gestão de viagens. Por meio de uma plataforma integrada e com um cartão físico e virtual, os colaboradores conseguem fazer pagamentos de despesas variadas, como hospedagens, viagens, alimentação e deslocamentos a trabalho, eliminando a necessidade do envio de comprovantes para reembolsos.

Também será possível reconhecer e armazenar os comprovantes, o percurso e os gastos pela nuvem. Além de permitir o acompanhamento em tempo real, com acesso a relatórios, gráficos, dashboards e a opção de filtrar os resultados por período, funcionário ou despesa, a solução pode ser personalizada de acordo com as diretrizes das empresas, limitando o horário em que o cartão poderá ser usado, consumo de bebida alcoólica, momento do check-in e check-out do hotel, entre outras adaptações.

Os profissionais que se identificarem com a marca podem se candidatar neste link.