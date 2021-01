Após aporte do Softbank, Contabilizei planeja abrir 300 vagas em 2021

A Contabilizei, que atua como um escritório de contabilidade digital, anunciou nesta quinta-feira, 14, que fechou uma rodada de captação com o fundo japonês Softbank. E parte do novo investimento irá para a área de pessoas: a empresa vai abrir 300 vagas de emprego em 2021 — e algumas delas com opção de trabalho remoto integral.

Além dos serviços de contabilidade para pequenas e médias empresas, a startup também ajuda na abertura de empresas e na abertura de conta para pessoa jurídica. Com a nova rodada, o plano é continuar a diversificar sua oferta de produtos.

A maior parte das posições será para os times de produto e tecnologia, contabilidade, fiscal, atendimento e vendas. A oferta de oportunidades será maior do que no ano anterior, quando a Exame publicou a abertura de 40 vagas em outubro e depois mais 80 vagas em dezembro.

As contratações acompanharam um ano de crescimento do negócio mesmo em meio à pandemia. O número de clientes passou de 10.000 em janeiro para 30.000 em dezembro de 2020. Para 2021, a meta da empresa é dobrar o tamanho da operação mais uma vez.

Fundada em 2013, a Contabilizei já entrou duas vezes para a lista de Top Startups do LinkedIn de 2018 e 2019. Segundo dados do LinkedIn, em dois anos a equipe cresceu 96%.

“Temos investidores qualificados, gasolina no tanque e mais de 500 colaboradores para nos ajudar a atingir o objetivo”, diz Vitor Torres, cofundador e presidente da Contabilizei.

O escritório fica em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), mas diversas posições abertas são para trabalho remoto em tempo integral.

Muitas das novas vagas já aparecem no site de carreira da empresa. Os cargos disponíveis vão desde o de aprendiz ao de gerente de financeiro.