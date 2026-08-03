Após anos na SAP, Denis Tassitano é o novo presidente da Swile Brasil

Depois de cerca de 15 anos na SAP e uma carreira construída no mercado de tecnologia, Denis Tassitano inicia um novo desafio profissional ao assumir a presidência da Swile Brasil. O executivo Júlio Brito, que atuava como CEO da Swile Brasil desde janeiro de 2022, agora será sênior advisor da companhia.

A mudança acontece em um momento estratégico para a empresa francesa de benefícios corporativos, que acaba de atingir 1 milhão de usuários no país, alcançou o break-even em menos de cinco anos de operação e agora acelera sua expansão para novas frentes de negócio.

Ex-vice-presidente responsável pela unidade SAP Concur na América Latina e Caribe, Tassitano chega com a missão de ampliar a atuação da Swile para além dos benefícios flexíveis, fortalecendo principalmente as soluções de gestão de despesas e viagens corporativas (Travel & Expense).

Em entrevista exclusiva à EXAME, Tassitano diz que aceitou o convite por entender que o cargo representava o próximo passo natural de sua carreira e por acreditar no potencial da Swile no Brasil, país considerado estratégico para os planos de expansão da empresa.

"Não faria sentido deixar a SAP por qualquer oportunidade. Buscava um projeto em que pudesse contribuir para uma nova fase de crescimento da empresa e que também representasse uma evolução na minha carreira. Foi isso que encontrei na Swile", afirma.

Hoje, a operação brasileira da Swile representa cerca de 25% do volume global de negócios da companhia e responde por aproximadamente um terço do crescimento anual da Swile no mundo.

Com essa base consolidada, a empresa quer ampliar seu portfólio e evoluir de uma plataforma de benefícios para uma carteira digital que concentre diferentes soluções ligadas à vida financeira dos funcionários.

"Processos, pessoas, cultura e tecnologia caminham juntos. Esse é o principal aprendizado que levo para a Swile”, afirma o CEO.

Da tecnologia à liderança

"Dizem que nasci no Canadá, mas eu sempre respondo que nasci em São Paulo", brinca Tassitano. Filho do ex-jogador de futebol Ivaír, que atuou pela seleção brasileira, Corinthians, Portuguesa e Fluminense nas décadas de 1960 e 1970, o executivo passou parte da infância no Canadá por causa da carreira do pai.

Formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Tassitano construiu praticamente toda a carreira no setor de tecnologia. Antes da SAP, passou por empresas como Microsiga (atual TOTVS), Oracle e também empreendeu, como sócio de uma consultoria voltada à gestão de processos, projetos e estratégia.

Ao longo da trajetória, se especializou na venda de soluções corporativas complexas para grandes empresas e liderou equipes em diferentes países da América Latina e Caribe. Segundo ele, essa experiência será um diferencial na nova função.

"Eu trago uma experiência muito forte em processos, tecnologia e relacionamento com diferentes áreas das empresas. Hoje, as decisões não passam apenas pelo RH. Elas envolvem também o financeiro, a presidência, marketing, vendas. Essa visão integrada será importante para a próxima fase da Swile."

O próximo passo da Swile: Travel & Expense

Embora a empresa continue tendo os benefícios corporativos como principal negócio, o foco agora é ampliar a oferta de soluções.

A principal aposta é o segmento de Travel & Expense, responsável pela gestão de despesas e viagens corporativas, área na qual Tassitano atuou por mais de cinco anos na SAP.

Na prática, a estratégia é transformar a Swile em uma plataforma única para o funcionário, reunindo benefícios, despesas corporativas, reembolsos e, futuramente, viagens de negócios em um único aplicativo.

"A ideia é que o funcionário tenha um único ponto de contato para toda a sua vida financeira dentro da empresa. Isso melhora a experiência do funcionário e aumenta a eficiência das áreas de RH e financeiro", afirma o CEO.

Denis Tassitano, CEO da Swile Brasil: "Meu objetivo é aplicar tudo o que aprendi ao longo da carreira para simplificar processos, acelerar a transformação digital das empresas e oferecer uma experiência cada vez melhor para os funcionários e clientes" (Newton Santos/Divulgação)

Liderança começa ouvindo

Apesar da experiência em cargos executivos, Tassitano afirma que não pretende chegar promovendo mudanças imediatas.

Seu primeiro objetivo será entender a cultura da empresa antes de tomar qualquer decisão.

"Não tenho nenhuma fórmula pronta. Quero conhecer as pessoas, entender os processos e a cultura antes de propor qualquer mudança," diz.

Essa postura, segundo Tassitano, foi construída ao longo da carreira em empresas multinacionais e ajuda a evitar decisões precipitadas.

Diversidade como estratégia de negócios

Fora do ambiente corporativo, Tassitano também dedica parte do tempo a iniciativas voltadas à inclusão.

Ele é cofundador do Pacto A, organização sem fins lucrativos que conecta profissionais negros de média liderança a executivos experientes para acelerar o acesso à alta gestão. Também participa da criação do Best in Black, um hub de networking voltado a executivos e empreendedores negros.

Além disso, realiza mentorias cuja renda é revertida integralmente para instituições sociais que atuam na reinserção de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho e no apoio à população em situação de rua.

Segundo o executivo, esse envolvimento ganhou força justamente durante sua passagem pela SAP.

"Foi a empresa que despertou esse olhar em mim. Participar de programas de inclusão mostrou como iniciativas corporativas conseguem transformar não apenas quem participa delas, mas também quem lidera”, diz.

Na Swile, ele pretende manter essa agenda.

"Você precisa entender o mercado onde atua. E o mercado brasileiro é diverso. Se você vive apenas na sua bolha, dificilmente conseguirá criar soluções para públicos diferentes."

Aprendizado contínuo

Outro hábito que Tassitano pretende manter na nova fase é o investimento constante em formação.

Além da graduação, ele realizou cursos de extensão na New York University e programas executivos na FGV, ESPM, Saint Paul e Berkeley.

“Trabalhando com tecnologia, você aprende que estudar nunca acaba. O mercado muda muito rápido.”

O que vem pela frente

A chegada de Tassitano marca uma nova etapa para a operação brasileira da Swile.

A empresa pretende acelerar sua expansão em soluções financeiras para funcionários, ampliar sua presença entre grandes empresas e fortalecer o segmento de Travel & Expense, considerado um dos principais mercados de crescimento para os próximos anos.

"Meu objetivo é aplicar tudo o que aprendi ao longo da carreira para simplificar processos, acelerar a transformação digital das empresas e oferecer uma experiência cada vez melhor para os funcionários e clientes."