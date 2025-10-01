Aos 36, ex-militar redefiniu saúde financeira e vive com US$ 4 mil: ‘Aqui foco no que me faz feliz’

Markeiz Ryan, 36 anos, é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que, após anos de serviço e desafios pessoais, decidiu reconstruir sua vida em um novo continente.

Desde que se mudou para o Vietnã, vive com cerca de US$ 4 mil mensais, valor suficiente para manter um padrão de vida confortável em Ho Chi Minh City.

Ryan conseguiu converter múltiplas fontes de renda em um modelo de subsistência estruturado e financeiramente eficiente.

Sua rotina é exemplo de como a organização financeira, aliada a uma mudança de contexto econômico, pode oferecer estabilidade e liberdade. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Renda diversificada e orçamento controlado: a base da estabilidade

Hoje, Ryan mantém um estilo de vida estruturado e confortável com uma renda mensal de aproximadamente US$ 4 mi.

Para analistas e gestores financeiros, o modelo adotado por Ryan é um exemplo prático de diversificação de receitas pessoais, um princípio também aplicável à gestão financeira de empresas.

O que garante a resiliência da sua rotina financeira não é o valor fixo de um único salário, mas o equilíbrio entre múltiplos fluxos de caixa complementares.

Investimento em si mesmo: estudo, equilíbrio e metas de longo prazo

Além da renda estável, Ryan segue investindo no próprio desenvolvimento. Ele está cursando uma pós-graduação, ensina inglês e se dedica à aprendizagem da língua vietnamita.

Essa transição pessoal também reflete uma mentalidade estratégica de que, com um custo de vida mais baixo, Ryan consegue direcionar recursos para o que realmente importa.

