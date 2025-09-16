Aos 32 anos, ela ganha US$ 122 mil por ano na área da saúde, sem ter cursado medicina

Aos 32 anos, Lauren Perraut encontrou uma forma de unir vocação, estabilidade e alta remuneração sem precisar seguir o longo e custoso caminho da faculdade de medicina.

Formada em ciências laboratoriais médicas, ela construiu carreira como assistente de patologista, função cada vez mais demandada nos Estados Unidos, e hoje recebe cerca de US$ 122.000 por ano. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A trajetória de Lauren mostra não apenas como escolher áreas em expansão pode abrir portas, mas também como a gestão financeira é fundamental para transformar salário em segurança de longo prazo.

Uma profissão de alto impacto

O interesse pela área da saúde surgiu cedo, inspirado pela mãe, que trabalhou em um banco de sangue. Ao decidir sua carreira, Lauren optou por uma rota mais curta que a tradicional medicina, entrando rapidamente no mercado de trabalho após o mestrado de dois anos.

A demanda crescente por profissionais laboratoriais impulsionou salários e fez da função uma carreira de alta valorização.

Renda sólida e foco em planejamento financeiro

Além da remuneração, Lauren tem clareza sobre prioridades financeiras. Casada e mãe de um menino de dois anos, ela é a principal provedora da família.

No total, o casal já acumulou cerca de US$ 400.000 em fundos de aposentadoria e mais de US$ 113.500 em contas de investimento e poupança de alto rendimento. Também contribuem regularmente para uma conta universitária 529 destinada ao filho, hoje com aproximadamente US$ 11.500.

Independência e flexibilidade como estratégia principal

O objetivo de Lauren e do marido não é a aposentadoria precoce, mas a flexibilidade financeira: economizar o suficiente para poder escolher quando e como parar de trabalhar no futuro.

Eles mantêm apenas a dívida do financiamento da casa, adquirida em 2021, e priorizam seguros e planejamento de longo prazo para proteger a família contra imprevistos. Essa disciplina financeira garante tranquilidade diante de eventuais gastos extras, como despesas médicas ou manutenção do lar.

A importância de dominar as finanças corporativas

Construir uma carreira de seis dígitos é apenas o primeiro passo. O que realmente importa é saber transformar essa renda em um patrimônio que vai durar.

A trajetória Lauren exemplifica como profissionais inteligentes combinam escolhas de carreira estratégicas com disciplina financeira para criar verdadeira independência..

