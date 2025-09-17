Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Aos 28 anos e com US$ 3,2 bilhões na conta, CEO da Scale AI redefine as finanças da era digital

A Scale AI conquistou o setor privado e o governo dos EUA, rendendo a Alexandr Wang uma fortuna bilionária e posição estratégica no mercado financeiro corporativo

Alexandr Wang (Drew Angerer / Equipe/Getty Images)

Alexandr Wang (Drew Angerer / Equipe/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13h51.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Com apenas 28 anos e um patrimônio estimado em US$ 3,2 bilhões, Alexandr Wang é o bilionário mais jovem a construir a própria fortuna e ocupa hoje a 1258ª posição entre os mais ricos do mundo. 

CEO e cofundador da Scale AI, Wang transformou a startup criada em 2016 em um império que atende mais de 300 grandes empresas, entre elas, General Motors e Flexport e mantém contratos robustos com o governo dos Estados Unidos, especialmente no setor de defesa. As informações foram retiradas da Forbes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O começo de uma mente inquieta

A trajetória que levou Wang ao topo do setor de inteligência artificial e ao centro das finanças corporativas globais começou cedo. 

Aos 17 anos, ainda adolescente, ele já acumulava experiência como engenheiro em empresas como a fintech Addepar e o Quora, plataforma de perguntas e respostas. 

Aos 19, abandonou o curso de machine learning no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) para fundar a Scale. A decisão foi estratégica e extremamente lucrativa.

Transformando dados em ativos valiosos

A Scale AI nasceu com o objetivo de transformar grandes volumes de dados brutos em valor estratégico por meio da inteligência artificial. 

O modelo de negócio chamou atenção de gigantes da tecnologia, como GM Cruise, Alphabet, Uber e P&G, nos primeiros anos. 

Hoje, a empresa também colabora com o governo norte-americano em análises geoespaciais como, por exemplo, a identificação de danos causados por ataques russos na Ucrânia com base em imagens de satélite.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Negócios bilionários e visão financeira estratégica

O sucesso de Wang não se explica apenas por seu domínio técnico. Ele demonstra uma visão financeira sofisticada e um posicionamento estratégico que o inserem entre os grandes nomes das finanças corporativas da nova economia. 

Em 2025, a Scale captou US$ 1 bilhão em uma rodada que elevou o valuation da empresa, e um acordo comercial com a Meta pode render centenas de milhões de dólares por ano nos próximos cinco anos.

Tecnologia e finanças

Além da visão financeira, Wang se destaca pelo posicionamento estratégico em temas sensíveis. A Scale AI cancelou, por exemplo, uma parceria com o TikTok por questões de segurança nacional, reforçando o compromisso com os interesses estratégicos dos EUA.

A jornada meteórica do jovem deixa claro que o futuro das finanças corporativas está cada vez mais entrelaçado com a inovação tecnológica. 

E que dominar o fluxo do capital, o timing de investimento e a narrativa financeira de uma empresa são competências indispensáveis para quem deseja liderar nessa nova era de negócios.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul

 

Entender finanças corporativas deixou de ser diferencial, é pré-requisito para liderar a próxima revolução no mercado. Domine essa competência essencial com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

O segredo da virada de chave que fez essa jovem acreditar em si mesma: ‘Saí da zona de conforto’

Esses são os 5 destinos mais atrativos para viver a aposentadoria no exterior

'Mercado invisível': como encontrar vagas de emprego que não aparecem em sites

Em alta no mercado, esse cargo paga até R$ 65 mil por mês – e toda empresa precisa dele

Mais na Exame

Mundo

EUA reagirão se Bolsonaro for preso na Papuda, diz vice-secretário de Estado dos EUA

Negócios

Veja como esses snacks caseiros fritos em sebo podem virar negócio de US$ 250 milhões

Mercados

JHSF reúne R$ 4,6 bilhões em veículo de investimento para compra e venda de imobiliário

Marketing

Como a Vale quer usar a COP30 para reposicionar sua imagem na Amazônia