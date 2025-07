Aos 27 anos, fundadora cria império de mídia digital com 3,4 milhões de seguidores e receita própria

O que começou como um hobby entre amigas universitárias tornou-se um império de mídia com alcance global e base financeira sólida.

Aos 27 anos, Lucy Blakiston comanda a S--- You Should Care About (SYSCA), empresa de conteúdo que une newsletter diária, clube do livro e redes sociais com mais de 3,4 milhões de seguidores.

A startup, que cresceu organicamente sem depender de publicidade tradicional, virou referência entre jovens da Geração Z. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Da conta de fã ao jornalismo leve, mas relevante

Blakiston começou sua trajetória na internet com uma conta de fã da banda One Direction — experiência que, sem saber, preparou o terreno para o futuro: gestão de comunidade, edição de imagens e linguagem acessível.

Em 2018, ao lado das amigas Ruby Edwards e Olivia Mercer, fundou o SYSCA com o objetivo de explicar temas políticos e sociais complexos de forma leve e compreensível.

O diferencial estava no tom: uma mistura de jornalismo, memes e cultura pop. Notícias sérias vinham acompanhadas de “respiros”, como posts sobre Harry Styles ou enquetes sobre utensílios de cozinha — a fórmula perfeita para engajar uma geração sobrecarregada de informação.

Explosão digital e apoio de celebridades

Durante a pandemia de 2020, a página ganhou visibilidade ao abordar de forma acessível temas como a Covid-19, os protestos do Black Lives Matter e as eleições nos EUA e Nova Zelândia.

Foi compartilhada por celebridades como Ariana Grande e Billie Eilish — o que levou o número de seguidores a ultrapassar a marca de 1 milhão em questão de semanas.

Foi o momento de profissionalizar o projeto. Incentivadas por um ex-chefe de Blakiston, que identificou o potencial comercial do conteúdo, as fundadoras alugaram um escritório e passaram a estruturar a operação como um negócio real.

Um modelo financeiro que aposta no público, não em anunciantes

Ao contrário da lógica tradicional do mercado de mídia, a SYSCA cresceu sem depender de publicidade em redes sociais.

A receita vem da base de assinantes que pagam US$ 8 mensais (ou US$ 80 ao ano) para ter acesso a conteúdos exclusivos, como ensaios pessoais, clube do livro e textos de colunistas remunerados.

Além disso, Blakiston diversificou as fontes de renda com a coautoria de um livro (Make It Make Sense) e com palestras e consultorias.

O lucro é reinvestido no próprio negócio, com prioridade para pagamento de colaboradores e expansão do conteúdo.

"Me orgulho de saber que o dinheiro vem das pessoas que realmente valorizam o nosso trabalho" Lucy Blakiston, fundadora da S--- You Should Care About (SYSCA)

Crescimento consciente e autonomia sobre o próprio negócio

Mesmo com o sucesso, Lucy não tem planos de escalar a empresa nos moldes tradicionais.

Ela rejeita o “pensamento tech bro” de crescimento a qualquer custo. Prefere manter a operação enxuta e próxima do público. Hoje, trabalha ao lado da amiga Abby Laurenson, que cuida do design e do clube do livro.

“Não quero que meu trabalho vire gerenciamento de equipe. Quero continuar falando direto com as pessoas”, diz. A prioridade é manter a autonomia, a autenticidade e a conexão com a audiência.

A importância de dominar as finanças corporativas

