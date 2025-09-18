Aos 25 anos, ela levantou US$ 14 milhões para o app que transforma encontros em amizade

Alyx van der Vorm, CEO e fundadora da Clyx (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redatora
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16h14.
Em 2020, Alyx van der Vorm, então estudante em Harvard, percebeu uma lacuna no mercado, vendo que enquanto pedir comida ou chamar um carro era simples e imediato, organizar encontros com amigos continuava sendo uma tarefa difícil.
Esse incômodo pessoal se transformou no Clyx, aplicativo que ajuda jovens a criar planos presenciais e a conhecer novas pessoas.
Do dormitório universitário para o mercado global, a startup hoje já tem presença em Miami, Londres e está em expansão para Nova York e São Paulo.
Aos 25 anos, a fundadora mostra que a solidão crescente entre jovens também pode ser vista como uma oportunidade de negócio. As informações foram retiradas de Business Insider.
Em setembro de 2025, a Clyx anunciou a captação de US$ 14 milhões em sua primeira rodada grande de investimentos, liderada pela Blitzscaling Ventures.
Esse aporte será usado para ampliar o time de engenharia, investir em marketing e expandir a base de usuários, consolidando o aplicativo em novos mercados.
Com cerca de 50 mil usuários ativos e 200 mil navegando por eventos, a startup aposta em São Paulo como porta de entrada para a América Latina.
A escolha mostra atenção ao potencial de grandes centros urbanos em mercados emergentes, onde a demanda por experiências presenciais cresce com a retomada pós-pandemia.
Além da vertical de amizade, a empresa prepara o lançamento de um aplicativo de relacionamentos no Brasil, aproveitando a mesma base tecnológica de conexão entre pessoas.
