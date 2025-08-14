Aos 25 anos, ela fatura US$ 245 mil com criação de conteúdo digital sobre finanças

Lillian Zhang acumula uma rotina intensa: entre 60 e 70 horas semanais divididas entre seu emprego em uma grande empresa de tecnologia no Vale do Silício e sua atuação como criadora de conteúdo digital.

Foi com essa dedicação que ela faturou cerca de US$ 245 mil apenas com sua atividade paralela como influenciadora de finanças e carreira em 2024. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Empreendedora desde criança

Filha única de imigrantes, Lillian cresceu em uma realidade modesta em meio ao luxo do Vale do Silício. Essa convivência com a instabilidade financeira familiar serviu como motivação para: ela queria mudar seu próprio destino e oferecer estabilidade aos pais.

Ainda criança, fundou pequenos negócios, como a venda de pelúcias feitas à mão e a revenda de produtos comprados online. Aos 12 anos, usava o YouTube para vender, divulgar e gerar renda, — uma habilidade empreendedora que, somada ao entendimento financeiro, foi fundamental para seu sucesso.

Do Vale do Silício à renda de seis dígitos

Zhang reúne mais de 260 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre finanças pessoais, carreira e produtividade. Seu faturamento vem principalmente de patrocínios e produção de conteúdo para marcas com atividades que ela estruturou como um negócio.

Embora seu perfil não esteja ligado diretamente ao setor financeiro tradicional, ela aplica com rigor conceitos fundamentais das finanças corporativas, como disciplina orçamentária, diversificação de receita e consistência no planejamento estratégico.

Finanças corporativas além dos escritórios

Embora fora de um cargo tradicional em finanças, Zhang opera seu negócio com a lógica de uma estrutura corporativa: metas, métricas, previsibilidade, reinvestimento.

Essa abordagem mostra que as habilidades em finanças corporativas são fundamentais para qualquer profissional que deseje escalar um projeto pessoal e alcançar novos patamares profissionais.

