Aos 23 anos, jovem do Rio Grande do Norte fica em 1º lugar no CNU; veja dicas de estudo

Miriam Martins, de 23 anos, nasceu e cresceu no interior de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. Estudante de escolas públicas e formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ela alcançou um feito que poucos conseguem: ficou em primeiro lugar no Concurso Nacional Unificado (CNU). Agora, ela compartilha sua trajetória e dá dicas valiosas para quem pretende disputar uma vaga este ano.

"Quando vi meu nome no primeiro lugar, fiquei sem acreditar. Me emocionei muito e senti um alívio inexplicável", relembra.

Miriam passou em uma das 4 vagas para o cargo de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, na área de Biblioteconomia que estava alocada no bloco 7.

Da decisão à conquista: a preparação intensa

Durante a graduação em Biblioteconomia, Miriam conheceu o mundo dos concursos públicos e decidiu seguir esse caminho para garantir estabilidade, ajudar a família e buscar uma qualidade de vida melhor. Depois de tentativas em concursos menores, foi no CNU que sua preparação, desta vez mais estruturada, fez a diferença.

Ela começou a estudar de forma mais dedicada em 2023, utilizando principalmente a plataforma do Gran Concursos, com cursos online, videoaulas e a ferramenta de degravação de conteúdo. "Eu estudava de 5 a 6 horas por dia, dividindo o tempo em três disciplinas", explica. "Sempre preferi videoaulas, mas também fazia anotações para reforçar o aprendizado."

Entre as técnicas que mais funcionaram para ela estavam a resolução intensa de questões e o uso de flashcards. "É importante testar vários métodos até encontrar o que mais combina com você", afirma.

Uma semana antes do exame, seu foco foi a revisão. Ela aproveitou para assistir aos eventos de revisão final do Gran Concursos. "Revisar é essencial para fixar os pontos mais importantes e ganhar confiança."

Estratégias para o dia da prova

No dia da prova, a organização do tempo foi essencial. Miriam focou primeiro em visualizar o tema da redação, fazer anotações rápidas e só depois responder às questões objetivas. "Deixei 20 a 30 minutos no final para preencher o gabarito com calma", conta.

Na preparação emocional, ela destaca a importância do equilíbrio.

"Tentei manter a calma, me alimentar bem, dormir o suficiente e confiar na minha preparação."

Resumo das dicas para quem vai prestar o CNU:

Miriam lista algumas orientações para quem está começando a preparação para o CNU:

Leia atentamente o edital.

Escolha um bom material ou curso preparatório.

Organize uma rotina de estudos consistente antes da prova.

Teste métodos diferentes de estudos até encontrar o seu.

Treine diferentes temas para a redação.

Mantenha o equilíbrio emocional e cuide da saúde física. Dormir e se alimentar bem faz a diferença.

No dia da prova, foque primeiro na redação e depois nas perguntas.

Saiba administrar o tempo durante a prova – nos últimos 30 minutos, pare tudo e passe as respostas para o gabarito

Ela também destaca um erro comum que os candidatos precisam evitar: desistir antes da prova. “Mesmo que a preparação não tenha sido perfeita, é fundamental comparecer e tentar," diz.

Uma conquista pessoal e um novo começo

Para Miriam, a aprovação no CNU representa mais que um bom resultado: é a realização de um sonho e a esperança de retribuir à sociedade. "Quero me dedicar a entregar o melhor trabalho possível e continuar estudando para crescer profissionalmente", diz.

E para quem ainda está no começo da jornada, ela deixa uma mensagem de incentivo. "Nunca desistam, não importa qual seja sua realidade hoje. A nossa realidade pode ser mudada. Uma hora tudo dá certo."