Aos 20 e poucos, criaram a empresa com US$ 450 — e bateram US$ 250 milhões em vendas

Em 2015, com apenas 450 dólares no bolso, Tate Stock deu início a um negócio que, dez anos depois, superaria a marca de US$ 250 milhões em vendas. A ideia surgiu ao acaso, durante uma visita à casa da tia, e se transformou na Chirp, uma empresa de bem-estar que hoje opera sem investidores externos e sob controle total de seus fundadores.

A trajetória de Tate Stock começou com uma observação despretensiosa: uma roda de ioga no canto da lavanderia da tia. Curioso, ele percebeu que o objeto, basicamente um cano de PVC revestido por tapete antiderrapante, era vendido online, mas com pouca concorrência.

Em poucos dias, investiu US$ 400 em tubos e US$ 50 em tapetes de ioga, produziu 110 unidades e colocou os produtos à venda na Amazon. O resultado foi imediato: milhares de dólares em vendas nas primeiras duas semanas. Estava fundada a Chirp. As informações foram retiradas de Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Reinvestimento total e gestão conservadora

Com apenas 23 anos, Tate e sua esposa Hannah, de 21, optaram por uma estratégia de reinvestimento completo nos primeiros anos da empresa. O casal viveu com um orçamento anual de US$ 22 mil, quase todo dedicado ao aluguel, enquanto todo o lucro do negócio era reinjetado para expandir operações e produção.

Esse tipo de gestão conservadora, pautada pelo reinvestimento em vez da retirada de lucros, se mostrou essencial para escalar a operação sem recorrer a financiamentos externos. O capital inicial usado para sustentar a fase embrionária do negócio veio de um verão trabalhando com vendas porta a porta, no qual Tate arrecadou US$ 100 mil.

A virada estratégica: do ioga ao alívio da dor

Um dos marcos na consolidação da Chirp veio em 2018, quando Tate percebeu um novo comportamento dos consumidores. Embora o produto fosse originalmente vendido como acessório de ioga, muitos usuários, especialmente homens, estavam utilizando a roda para aliviar dores nas costas e relaxar a musculatura.

Durante uma feira do setor, a mudança de abordagem no discurso de vendas, focando o produto como uma ferramenta de alívio da dor, provocou um salto nas receitas. Em apenas seis meses, a Chirp faturou US$ 4 milhões, um número que selaria a nova identidade da marca: menos ioga, mais saúde funcional.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Shark Tank, recusas e controle total

A exposição nacional veio em 2020 com a participação no programa Shark Tank. A empresária Lori Greiner ofereceu US$ 900 mil por 2,5% de participação. Embora o acordo tenha sido inicialmente aceito, ambas as partes decidiram não seguir adiante — a Chirp já havia conquistado muitos dos benefícios que a parceria traria, como a presença no canal QVC.

Na sequência, ofertas de fundos de private equity começaram a chegar. O casal recusou todas. A decisão de manter o controle completo da empresa foi estratégica: sem investidores, a Chirp preserva sua cultura organizacional, liberdade de decisões e capacidade de reinvestimento a longo prazo.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.