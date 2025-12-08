Aos 18 anos, ela já lidera uma startup de IA e já projeta carreira corporativa com foco em finanças

Enquanto a maioria dos jovens de 18 anos se preocupa com vestibular e provas finais, Ace Yip, estudante do último ano do ensino médio em Singapura, está à frente de uma startup de inteligência artificial voltada para o mercado de trabalho.

Lançado em julho de 2025, o protótipo da empresa foca em resolver gargalos no recrutamento, um problema enfrentado por recém-formados em países como Singapura, EUA e China. As informações foram retiradas do Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Uma dor pessoal que virou oportunidade de negócio

A ideia da startup surgiu da experiência direta de Ace de buscar um estágio na área de Direito e perceber o quanto o processo era ineficiente. "Às vezes é preciso se candidatar a centenas de vagas para conseguir uma resposta", relatou.

Ao identificar essa falha no sistema, ela decidiu não esperar pela faculdade para empreender. Em apenas quatro meses, já tinha um produto funcional no ar e uma equipe internacional de dez pessoas, incluindo três estagiários, trabalhando com ela, em fusos horários que exigem reuniões matinais em meio às aulas.

Gestão, liderança e disciplina em ritmo corporativo

A rotina de Ace é dividida entre os compromissos escolares e as exigências de uma fundadora de startup: acorda às 6h, usa o tempo de deslocamento para limpar a caixa de e-mails e agendas, passa o dia em aula, mas dedica todos os intervalos e as noites ao desenvolvimento do negócio.

A organização vem da disciplina, e da estratégia de compartimentalizar os papéis. “Quando estou na escola, foco 100% nisso. Quando estou trabalhando, penso só na startup”, explica. Com esse modelo, ela consegue manter a produtividade sem abrir mão da excelência escolar.

Mesmo sem formação técnica em administração ou ciência da computação, aprendeu com agilidade a liderar projetos, tomar decisões e apresentar sua ideia a investidores e parceiros.

A base foi construída em campo, no contato com profissionais mais experientes — uma dinâmica que replica o ambiente das finanças corporativas, onde aprendizado prático e gestão estratégica caminham lado a lado.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Empreender cedo não significa abrir mão da formação

Ao contrário da narrativa popular de que fundadores de startups precisam abandonar a faculdade, Ace não só pretende cursar o ensino superior, como vê nisso uma vantagem competitiva. “O que estou desenvolvendo é voltado para estudantes universitários. Que lugar melhor para estar do que no campus, cercada pelo meu público-alvo?”, argumenta.

Ela pretende tirar um ano sabático para acelerar o desenvolvimento do negócio e, em seguida, ingressar na universidade. Está se candidatando a instituições nos EUA e Reino Unido, com foco em Direito e Ciência de Dados — uma combinação que une pensamento crítico, capacidade analítica e visão estratégica, todos pilares fundamentais para quem deseja crescer no ambiente corporativo.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS