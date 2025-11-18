Antes de começar um projeto, alinhe esses quatro pontos — ou prepare-se para o retrabalho

Quem nunca entregou um trabalho que não era nada do que o outro esperava ou recebeu algo totalmente diferente do que imaginava? Esses desencontros acontecem quando projetos começam como listas de tarefas, sem clareza sobre o que realmente deve ser feito.

Veja abaixo como organizar quatro elementos básicos antes de começar reduz conflitos, acelera entregas e melhora a colaboração. As informações foram retiradas do site Medium.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

1. Linha do tempo

Definir quando o projeto precisa ser concluído muda completamente a conversa. Se a data não for negociável, é possível ajustar os outros elementos para caber no prazo. Quando há flexibilidade, abre-se espaço para escolhas mais equilibradas.

2. Recursos envolvidos

Determinar quem vai executar evita suposições e deixa claro se é possível dividir tarefas, redistribuir demandas ou ajustar expectativas. Em algumas equipes, os recursos já vêm pré-definidos, o que torna a transparência ainda mais importante.

3. Escopo

O escopo representa o tamanho real do projeto. É aqui que surgem decisões como incluir ou não determinadas funcionalidades, reduzir partes do trabalho ou limitar o número de casos atendidos.

4. Qualidade esperada

A qualidade define o nível de acabamento da entrega. Pode ser um rascunho, um wireframe, um protótipo ou algo finalizado. Deixar isso claro impede frustrações de ambos os lados.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

Um hábito que melhora trabalho e motivação

Conversas estruturadas em torno desses quatro elementos geram clareza, protagonismo e motivação. Em vez de tarefas soltas passando de mão em mão, nasce um processo colaborativo em que cada pessoa entende o propósito, o limite e a entrega esperada.

O resultado são projetos mais fluídos, equipes mais alinhadas e menos retrabalho no caminho.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil