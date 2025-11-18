Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Antes de começar um projeto, alinhe esses quatro pontos — ou prepare-se para o retrabalho

Conheça o simples método que impede retrabalho e salva projetos do desalinhamento

(Mariia Vitkovska/Getty Images)

(Mariia Vitkovska/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Jornalista

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18h23.

Quem nunca entregou um trabalho que não era nada do que o outro esperava ou recebeu algo totalmente diferente do que imaginava? Esses desencontros acontecem quando projetos começam como listas de tarefas, sem clareza sobre o que realmente deve ser feito.

Veja abaixo como organizar quatro elementos básicos antes de começar reduz conflitos, acelera entregas e melhora a colaboração. As informações foram retiradas do site Medium.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

1. Linha do tempo

Definir quando o projeto precisa ser concluído muda completamente a conversa. Se a data não for negociável, é possível ajustar os outros elementos para caber no prazo. Quando há flexibilidade, abre-se espaço para escolhas mais equilibradas.

2. Recursos envolvidos

Determinar quem vai executar evita suposições e deixa claro se é possível dividir tarefas, redistribuir demandas ou ajustar expectativas. Em algumas equipes, os recursos já vêm pré-definidos, o que torna a transparência ainda mais importante.

3. Escopo

O escopo representa o tamanho real do projeto. É aqui que surgem decisões como incluir ou não determinadas funcionalidades, reduzir partes do trabalho ou limitar o número de casos atendidos.

4. Qualidade esperada

A qualidade define o nível de acabamento da entrega. Pode ser um rascunho, um wireframe, um protótipo ou algo finalizado. Deixar isso claro impede frustrações de ambos os lados.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

Um hábito que melhora trabalho e motivação

Conversas estruturadas em torno desses quatro elementos geram clareza, protagonismo e motivação. Em vez de tarefas soltas passando de mão em mão, nasce um processo colaborativo em que cada pessoa entende o propósito, o limite e a entrega esperada. 

O resultado são projetos mais fluídos, equipes mais alinhadas e menos retrabalho no caminho.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil

 

Acompanhe tudo sobre:Cursos Online - Na PráticaNa Prática Jorge Paulo LemannNa PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

Por que os líderes mais eficazes falam menos, observam mais — e acertam sempre

Ansiedade na liderança é fraqueza? Saiba o que isso diz sobre sua gestão

As cinco engrenagens que transformam qualquer time em uma máquina de performance

Mais na Exame

Carreira

Por que os líderes mais eficazes falam menos, observam mais — e acertam sempre

Economia

Senado aprova projeto de atualização patrimonial com itens da MP do IOF

Minhas Finanças

Nova declaração de cripto não muda tributação, mas aumenta risco de multas

Esporte

Flamengo ou Corinthians: qual o time de futebol mais odiado do Brasil?