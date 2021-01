Ano novo, emprego novo: confira mais de 1.200 vagas com home office

Para quem começou o ano buscando um novo emprego, é bom já ter o currículo preparado: estas 7 empresas terão mais de 1.200 vagas abertas em 2021 – e com oportunidade para trabalho remoto.

Desde março de 2020, o número de vagas que oferecem a possibilidade de trabalhar de forma totalmente remota subiu 215%, de acordo com o site de empregos Indeed. Com a pandemia, empresas e funcionários perceberam que algumas funções poderiam ser executadas totalmente online.

É o caso da Digital House, que tornou suas aulas digitais sem perder o contato “ao vivo” com os estudantes. Antes focada no público de São Paulo, agora a escola tem alunos de todo o Brasil. E, para acompanhar a mudança, abriu 130 vagas de professores com home office definitivo.

A CI&T, empresa de soluções digitais, vai estender o home office até junho para mais de 2.800 funcionários. O que não vai impedi-los de continuar a expansão da equipe: são mais de 200 vagas abertas em tecnologia.

Na retomada após a pandemia, a empresa já determinou que terá um modelo híbrido de trabalho, com a flexibilidade para dividir o tempo entre o escritório e outros locais. É possível se cadastrar para as vagas no site.

Confira mais vagas com home office:

FreteBras

Ao longo de 2021, a empresa planeja abrir 750 vagas em diversas regiões do Brasil. Parte das vagas, 550 delas, será para funcionários terceirizados de postos rodoviários, que vão apoiar caminhoneiros parceiros da plataforma. Outras 200 vagas serão para funcionários efetivos e no modelo de home office. E o time de tecnologia e produto receberá cerca de 50 dessas posições. Acompanhe as vagas pelo site.

Méliuz

A empresa adotou o modelo híbrido ou 100% home office. Dessa forma, são mais de 60 vagas para profissionais em todo o Brasil. A maior parte das oportunidades, 40 vagas, é para a área de tecnologia. As demais são para Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Growth e Estratégia. Veja as vagas no site.

Liv Up

A foodtech, startup que usa tecnologia na área de alimentação, tem 40 vagas abertas para profissionais de todo o Brasil, uma vez que a maioria das posições é no modelo remoto. As oportunidades estão distribuídas nas áreas de tecnologia, administrativo, operacional, comunicação e marketing. Confira mais no site.

Pravaler

São 24 vagas para integrar os times de Tecnologia, Marketing, Agilidade, Business Intelligence (BI), Risco, Produtos e Gente e Gestão (RH). A empresa oferece benefícios como participação nos lucros, home office, day off de aniversário, horário flexível, vale refeição, vale transporte, Gympass, seguro de vida, plano de saúde e odontológico. Outro diferencial é a licença maternidade de seis meses e a licença paternidade estendida. Os interessados devem acessar o site do Kenoby.

Guiando

A startup tem 20 vagas abertas com início remoto. Depois da pandemia, o modelo de trabalho será híbrido. A empresa tem escritórios em Juiz de Fora (MG), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Metade das oportunidades são para estágio nas áreas de Marketing, Operações, Customer Success, Backoffice e SDR (Sales Development Representative). Para as oportunidades efetivas, nove são para tecnologia e uma para Business Partner. Os interessados podem entrar em contato por e-mail: gestao.pessoas@guiando.com.br.