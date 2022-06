Ânima, Beneficência Portuguesa, Cognizant e mais empresas com 360 vagas de emprego home office

Ânima, Beneficência Portuguesa, DP6, Grupo SITI e outras empresas estão com 360 vagas de emprego abertas para o modelo home office na plataforma de empregos Vagas.com.

As oportunidades são para os setores de atendimento, tecnologia, telemedicina, marketing digital e administrativo. Alguns dos requisitos comuns são gestão de tempo e responsabilidade.

Ânima tem 13 vagas abertas para home office

A Ânima, empresa do setor de educação, está com 13 oportunidades de trabalho no modelo de trabalho remoto.

As posições são para os cargos de auxiliar administrativo, assistente de supervisão, assistente de regulação acadêmica, líder de equipe, analista de finanças sênior, analista de Marketing pleno e docente de odontologia.

Assistência médica e odontológica, vale refeição e bolsa-auxílio são alguns dos benefícios. Cadastre-se gratuitamente nas vagas no site.

Cognizant oferece 30 vagas home office para agente de atendimento me Google Ads

A Cognizant, empresa do setor de tecnologia, tem 30 oportunidades para o cargo de agente de atendimento.

Os profissionais vão auxiliar clientes de Google Ads na solução de dúvidas por e-mail, telefone ou chat, solucionando dúvidas sobre ferramentas utilizadas pelos clientes para os anúncios. É necessário inglês básico ou intermediário.

O modelo de trabalho é home office e poderá ser híbrido ou presencial no futuro. Assistência médica e odontológica, participação em resultados, auxílio creche e vale alimentação são alguns dos benefícios.

Cadastre-se gratuitamente no site.

DP6 tem 6 vagas home office para consultor de Marketing Analytics Pleno

A DP6, consultoria do ramo de marketing e Analytics, oferece 6 vagas home office para o cargo de Consultor(a) de Marketing Anaytics de nível pleno.

O profissional será responsável por identificar indicadores de performance (KPIs) e metas, tradução das necessidades do negócio em estratégias de dados e desenvolvimento de análises diversas. São necessárias a formação superior em qualquer curso, a vivência em projetos de comunicação digital e análise de dados, funcionamento de ferramentas de marketing, social media, CRM e outras, além de inglês avançado.

Conhecimento em bancos de dados em SQL e DataWarehouse, visualização de dados e ferramentas de dashboard são diferenciais.

A empresa oferece assistência média e odontológica, auxílios para creche, academia e estudos, horário flexível, participação em lucros ou resultados e vale alimentação e refeição, entre outros.

Cadastre-se gratuitamente na página do Vagas.

Grupo SITI tem 35 vagas em home office para desenvolvedor

O Grupo SITI, consultoria de recursos humanos, está com 25 vagas de trabalho remoto para desenvolvedor .Net Core e 10 vagas para desenvolvedor Full Stack. Veja informações para cada cargo abaixo:

Desenvolvedor .Net Core

A posição, com 25 vagas, requer conhecimento em .Net Core, soluções em nuvem, métodos ágeis, bancos de dados, Keycloak, Oauth2, padrões de arquitetura monolítica, distribuída e microservices e outras especificações técnicas.

Assistência médica e odontológica, auxílio academia, horário flexível e vale-alimentação e vale-refeição são alguns dos benefícios. Cadastre-se gratuitamente no link.

Desenvolvedor Full Stack

Os profissionais para as 10 vagas serão responsáveis por atuar no desenvolvimento de soluções ponta-a-ponta, códigos reutilizáveis e testáveis, colaborar com os times ágeis, líderes de projeto e infraestrutura, identificar problemas e soluções, entre outras funções.

É necessária formação em ciências da computação, engenharia, sistemas de informação e áreas correlatas.

O profissional deve ter experiência em linguagens de programação diversas, arquitetura de micro serviços, desenvolvimento com PHP, entre outras competências. Vivência em times ágeis também é um requisito. Cadastre-se gratuitamente no site.

Beneficência Portuguesa de São Paulo contrata 10 médicos especialistas para home office

A Beneficência Portuguesa de São Paulo está com 10 vagas para médico especialista para atuação no PROADI-SUS Nordeste.

O projeto oferece atendimento em especialidades focais a pacientes de alto e muito alto risco do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de tele interconsultas/tele consultorias.

Os atendimentos serão realizados em conjunto com os médicos e assistentes das Equipes de Saúde da Família, gestores do cuidado.

É necessário ter formação em Medicina com CRM ativo, residência médica ou título de especialista e conhecimento da dinâmica do sistema público de saúde, além de inglês intermediário. Vivência em atendimentos do SUS é um diferencial. A jornada tem o mínimo de 10h semanais.

Cadastre-se gratuitamente no site do Vagas.

*Todas as vagas do site Vagas.com são divulgadas pelas próprias empresas contratantes, portanto, elas podem sofrer atualizações e/ou não estarem mais disponíveis no portal a qualquer momento.