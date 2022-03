Angélica, Txai Suruí e Rachel Maia: evento traz protagonismo feminino

Compondo mais da metade da população brasileira (mais de 50%, segundo o IBGE), as mulheres têm conquistado cada vez mais direitos e espaços na sociedade. Apesar de o caminho ainda ser longo e com muitos obstáculos, têm surgido cada dia mais iniciativas que buscam alterar os números de desigualdade feminina (seja no mercado de trabalho, seja na educação, seja na política ou onde for).

Uma delas é o evento online e gratuito “Agora é que são elas”, surgido da parceria entre a EXAME e a Aladas, uma plataforma de cursos digitais gratuitos que visa encorajar, capacitar e apoiar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras. Com data marcada para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 9h, o evento pretende trazer luz a assuntos importantes para o processo de empoderamento feminino, como carreira, finanças, maternidade, saúde mental, sexo e envelhecimento. Para se cadastrar, basta acessar o site oficial da iniciativa.

“Quanto mais mulheres falando sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre temas diversos, mais mulheres vão se conectar com esse tema, vão empreender e vão querer trabalhar nesse mercado”, afirma Carolina Cavenaghi, fundadora da Fin4She e um dos nomes confirmados no evento.

Participante confirmada para o painel Maternidade, culpa e trabalho, Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e CEO da Pretahub, afirma que o objetivo do bate-papo é mostrar a realidade. “O público vai encontrar presença e a vida como ela é, menos romantismos, glamourização e heroísmo e mais subjetividade e humanização de nós mulheres”, diz a executiva.

Outras participantes que estarão presentes no bate-papo são:

Bruna Fausto, diretora-executiva de marketing da Bigfral;

Dani Graicar, co-CEO da agência Pros e criadora do movimento Aladas

Dani Junco, CEO e fundadora da B2Mamy;

Juliana Azevedo, presidente da P&G Brasil;

Larissa Diniz, gerente-geral da Hershey's na América Latina;

Mafoane Odara, líder em recursos humanos para América Latina na Meta;

Marcia Baena, vice-presidente de gente e gestão na BK Brasil;

Renata Gomide, diretora de marketing do grupo Boticário;

Para conferir todas as palestrantes, acesse a página do evento.

O objetivo do evento é, através de histórias e opiniões inspiradoras, colocar em pauta temas fundamentais para o fortalecimento feminino. “Queremos mudar estatísticas e quebrar vieses inconscientes que vêm impedindo as mulheres de performar no mundo dos negócios”, diz Daniela Graicar, que é fundadora do movimento Aladas, no site da empresa.

Veja, abaixo, a programação completa:

8h55 – Abertura do evento com Mônica Salgado

9h – Maternidade, culpa e trabalho: os pratos que equilibramos

10h – Interseccionalidade: Existe espaço para todes

10h40 – Show me the money: Mulheres e finanças

11h40 – Sonhar e querer mais

12h10 – Elas no topo: Soft skills em alta

13h10 – Tecnologia e Inovação: Motor da transformação

14h10 – Papo aberto: Envelhecimento, autocuidado e sexo

