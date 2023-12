Analista financeiro: o que faz, salário, carreira e como se tornar um

Com o avanço da tecnologia e globalização, o mercado financeiro tem se tornado cada vez mais dinâmico e atrativo para profissionais que buscam uma carreira sólida e lucrativa.

A ampla reestruturação, o surgimento de fintechs, corretoras e outros tipos de plataformas de investimento abriram oportunidades para além dos bancos. Toda essa movimentação tornou o segmento ainda mais competitivo, exigindo cada vez mais conhecimento e qualificação.

Somente no LinkedIn existem hoje mais de 6 mil vagas abertas em diversas opções de atuação, sendo cerca de 2 mil para atuar como “analista financeiro”.

Neste cenário, o cargo de analista financeiro é uma das portas de entrada para grandes conquistas a médio e longo prazo no setor.

A pesquisa da consultoria de recrutamento ainda mostra que 71% das empresas analisadas acreditam que encontrar profissionais qualificados será mais desafiador no próximo ano. Quem estiver melhor preparado, certamente estará à frente dos concorrentes.

Clique aqui e acesse um material que te deixará à frente dos seus concorrentes no mercado financeiro!

A rotina profissional

Um analista financeiro, geralmente, tem um escopo muito variado, que permeia o planejamento, a gestão e a análise de recursos de uma empresa. Ele também é responsável por garantir a rentabilidade nas contas e investimentos e ainda acompanhar os gastos e os recursos disponíveis.

Em seu dia a dia, um analista financeiro pode assumir atividades como:

balanços;

negociações;

fluxo de caixa;

controles de custos;

conciliação bancária;

relatórios financeiros;

análise de faturamento;

contas a pagar e receber;

conferência de boletos e notas fiscais.

Justamente por essa versatilidade, um analista financeiro pode atuar em empresas de diferentes segmentos e tamanhos, que priorizam suas finanças e buscam um crescimento saudável.

Descubra como ingressar e prosperar no mercado financeiro. Clique aqui e baixe agora o guia definitivo para uma carreira de sucesso

Formação e pré-requisitos para ser um analista financeiro

A área de análise financeira é formada, em sua maioria, por profissionais que fizeram três cursos superiores: administração de empresas, economia e ciências contábeis.

Somente a graduação, dependendo da área de atuação, não é o suficiente para exercer a profissão. Além da exigência de um curso de especialização a nível de pós-graduação, existem algumas certificações exigidas pelo Banco Central e outras entidades regulatórias do setor para garantir a qualidade dos profissionais e a segurança de quem investe.

Confira alguns dos principais certificados exigidos ou desejados para trabalhar no setor.

CPA 10

A CPA 10 (Certificação Profissional Anbima - Série 10) é emitida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e visa garantir que os profissionais tenham um entendimento sólido sobre os produtos financeiros, ética, regulamentação, perfil do investidor, gestão de riscos e demais aspectos relacionados ao mercado financeiro.

CPA 20

Assim como a CPA 10, a CPA 20 (Certificação Profissional Anbima - Série 20) é emitida pela Anbima. Essa categoria tem como finalidade atestar o conhecimento e a competência dos profissionais em relação a produtos mais sofisticados e complexos do mercado financeiro.

CEA

A CEA (Certificação de Especialista em Investimentos Anbima) é uma certificação destinada a profissionais que atuam no mercado financeiro com foco em assessoria e consultoria de investimentos. Neste sentido, ter uma certificação CEA é a garantia da expertise de um profissional para oferecer orientações e assessoria personalizada a clientes em questões mais complexas de investimentos.

CFP

A CFP (Certified Financial Planner) é emitida pela Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board), nos Estados Unidos e cada vez mais buscada por outros profissionais além de planejadores financeiros, como agentes autônomos e especialistas de investimentos certificados com a CEA.

Essa certificação é reconhecida internacionalmente como um padrão de excelência em planejamento financeiro e é valorizada por clientes e empregadores como um indicativo de profissionalismo e competência na área.

Além das certificações citadas e que são obrigatórias para ocupar alguns cargos, o profissional também pode buscar conhecimentos em materiais como o Guia Carreira no Mercado Financeiro, lançado pela EXAME.

Com ele é possível mergulhar em um dos mercados mais aquecidos da atualidade, conhecer sua história, as possibilidades de atuação, os principais cargos e requisitos, além de aprender como construir um currículo vencedor.

Por apenas R$ 29,90, além de receber o guia definitivo para construir uma carreira de destaque você também ganha bônus exclusivos da EXAME. Clique aqui para baixar o material e ganhar um bônus especial.

Seja um especialista no mercado financeiro. Por apenas R$ 29,90 acesse o Guia Carreira no Mercado Financeiro e abra as portas para uma carreira de sucesso

Salários e oportunidades

Segundo dados da Glassdoor, plataforma de avaliação de empresas por funcionários e ex-funcionários, o salário de um analista financeiro pode variar entre R$ 3.526 e R$ 14.104.

No LinkedIn é possível encontrar mais de 6.000 vagas para o cargo de analista financeiro em todo Brasil. As principais habilidades técnicas buscadas nos profissionais são:

Excel avançado;

Power BI como diferencial;

formação em administração, contabilidade, economia ou finanças;

conhecimento em análise financeira, contabilidade, matemática financeira e planejamento financeiro.

Algumas habilidades comportamentais também são requisitadas, como:

disciplina e comprometimento;

proatividade;

senso de urgência;

raciocínio lógico;

bom relacionamento interpessoal;

boa comunicação verbal e escrita;

perfil analítico.

Baixe o Guia: Carreira no Mercado Financeiro, lançado pela EXAME e dê o primeiro passo rumo a uma profissão promissora

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME