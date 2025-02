Ana Karina Bortoni assume o Grupo Silvio Santos: conheça os planos da nova CEO

Mais uma mulher irá liderar o patrimônio deixado por Silvio Santos. Ana Karina Bortoni assume neste ano a presidência do Grupo Silvio Santos (GSS), que completa 66 anos neste mês. Além da esposa do Silvio Santos, Íris Abravanel, que atua como autora das produções de teledramaturgia do SBT, o grupo conta com Daniela Abravanel Beyrute, como CEO do SBT, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Silvia Abravanel como apresentadoras e acionistas, Cíntia Abravanel como acionista, e Renata Abravanel, como presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

"As mulheres já têm um papel fundamental na gestão do grupo. Meu papel é contribuir para que esse legado continue forte e inovador", afirma Bortoni, que é a segunda mulher a liderar o Grupo, após passagem de Renata Abravanel.

O envolvimento de Bortoni com o Grupo Silvio Santos começou em 2015, como consultora em projetos de governança e gestão. Em 2023, foi convidada a integrar o conselho e, no final do ano, recebeu o convite para assumir a presidência da holding.

"Eu não esperava assumir um cargo executivo novamente. Estava muito focada na atuação em conselhos e gostando desse novo momento da minha carreira. Mas quando surgiu o convite, vi o potencial do Grupo Silvio Santos, uma governança bem estruturada e os desafios instigantes. Foi uma decisão refletida, mas aceitei porque senti que poderia contribuir de forma significativa”, afirma Bortoni.

Com uma trajetória no setor financeiro, Bortoni teve uma passagem pela consultoria McKinsey & Company, onde atuou por 19 anos. Além disso, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de CEO de um banco de capital aberto (BMG), época em que entrou para o conselho do GSS.

Agora, o desafio como presidente do GSS é integrar ainda mais as unidades de negócio, com foco nos negócios do SBT, Jequiti, Tele Sena, Hotel Jequitimar, licenciamento e apostas reguladas (bets). “A meta é fazer de 2025 um ano de crescimento sustentável, inovação e fortalecimento da conexão com o público brasileiro, sempre mantendo o legado e os valores do Grupo Silvio Santos”, diz a nova CEO.

Da consultoria ao comando de uma holding

Nascida em Rio Verde, Goiás, e criada em Brasília, Bortoni cresceu em um ambiente acadêmico influenciado pela mãe, Stella Maris Bortoni, uma linguista que ficou viúva muito jovem, com três filhos. A carreira da então CEO do GSS começou de uma forma diferenciada: com formação em Química, mestrado em Química Orgânica e três anos de doutorado em Bioquímica – Bortoni deixou o ramo de pesquisa aos 28 anos para trabalhar com consultoria estratégica ao ingressar na McKinsey & Company.

"Meu irmão começou a falar da McKinsey como um lugar interessante, mas eu nem sabia que contratavam pessoas com o meu perfil. Resolvi aplicar, fui chamada para as entrevistas e passei. Foi um desafio enorme no começo, mas ali comecei a construir uma trajetória de quase 20 anos."

Na McKinsey, ela se destacou no setor financeiro e de governança, além de liderar projetos de estratégia e reestruturação organizacional, o que lhe deu a experiência para atuar posteriormente como CEO no setor bancário e, agora, no Grupo Silvio Santos.

As estratégias do Grupo Silvio Santos

A gestão de Bortoni como CEO do Grupo Silvio Santos terá como foco fortalecer a sinergia entre as empresas do grupo e expandir suas frentes de negócio. "O Grupo Silvio Santos tem um DNA único e um apelo emocional forte com a família brasileira. Nosso objetivo é reforçar essa conexão, oferecendo mais experiências e produtos", conta a CEO.

Entre os principais pilares de atuação estão:

> SBT: o investimento em conteúdo digital

A audiência é um fator estratégico para o canal do SBT. Segundo Bortoni, a meta da emissora para 2025 é retomar a vice-liderança da audiência na semana, já que aos domingos a disputa pela liderança continua forte com a TV Globo.

"A audiência sempre foi e sempre será importante, mas o nosso olhar vai além dos números da TV aberta. Estamos investindo na ampliação da presença digital do SBT, com o +SBT. O desafio é oferecer conteúdo relevante por meio da expansão digital e na multicanalidade."

A plataforma de streaming +SBT foi criada em 2020, e segundo Bortoni já ultrapassou 11 milhões de downloads e se consolidou como uma alternativa gratuita para o consumo de conteúdo do grupo. "Queremos ampliar ainda mais essa presença digital, conectando o SBT a novas audiências e formatos".

O grupo também está investindo na integração do +SBT com outras unidades de negócio, como o Hotel Jequitimar, onde os hóspedes já encontram a plataforma disponível nas TVs do hotel. "Queremos que o público tenha cada vez mais acesso ao conteúdo do SBT de forma fácil e gratuita," diz a CEO que afirma que o +SBT seguirá gratuito em 2025.

> Tele Sena: 50% das vendas no digital

A tradicional Tele Sena, fundada em 1991, passou por um processo de transformação e hoje mais de 50% das vendas já ocorrem no ambiente digital.

"A Tele Sena tem um legado muito forte e segue como o maior título de capitalização do Brasil. O interessante é que esse movimento de digitalização trouxe um público mais jovem, o que reforça a longevidade da marca”, afirma a CEO.

Ao mesmo tempo, Bortoni afirma a importância da parceria com os pontos físicos para este negócio continuar sustentável, como as Lotéricas e os Correios. “Acreditamos muito na estratégia ‘figital’."

> Jequiti: uma marca multicanais

A marca de cosméticos Jequiti foi criada pelo GSS em 2006, focada inicialmente no modelo de venda direta (porta a porta). A marca vem crescendo ao longo dos anos após ampliar a estratégia de multicanalidade, marcando presença no varejo, e-commerce e até com lojas próprias.

Mesmo com os rumores envolvendo interesse da Cimed pela marca, Bortoni afirma que o Grupo Silvio Santos não pretende vender a Jequiti, e os investimentos devem continuar em 2025.

"A Jequiti tem um papel fundamental dentro do nosso ecossistema. Nos últimos três anos, investimos fortemente na sua evolução, expandindo a multicanalidade e lançando novos produtos. O Eduardo Ribeiro [presidente da Jequiti] e sua equipe estão fazendo um excelente trabalho. Acreditamos muito na marca e não há nenhuma negociação em andamento para venda," afirma a CEO.

> Licenciamento: a nova aposta da casa

Uma nova unidade de negócio foi estruturada no ano passado para explorar a força das marcas do grupo em novos produtos. Já foram lançados itens como o boneco "Silvinho", relógio com voz do Silvio Santos e materiais escolares da novela "A Caverna Encantada".

"Nosso objetivo não é apenas lançar produtos isolados, mas criar um modelo de negócios estruturado para o licenciamento, identificando oportunidades dentro e fora do nosso ecossistema. Queremos que o público tenha cada vez mais formas de interagir com as marcas do grupo, seja no entretenimento, na moda ou em outros segmentos”, afirma Bortoni.

> TQJ: por mais entretenimento e jogos

Com a regulamentação do setor de apostas no Brasil, a holding entrará ainda este ano no mercado com a “Todos Querem Jogar” (TQJ), empresa de apostas esportivas e jogos online.

"A regulamentação do setor de apostas foi um fator determinante para que o grupo analisasse essa oportunidade de forma responsável. Não estaríamos considerando essa entrada se o mercado não tivesse passado por essa formalização. A TQJ está em fase de estruturação, e nosso compromisso é garantir que qualquer produto lançado siga as melhores práticas," diz a CEO que afirma que a TQJ deve ser lançada no segundo semestre deste ano.

A executiva também menciona que o SBT continuará apostando em atrações esportivas como a Champions League, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste. "O esporte é um pilar estratégico para o SBT, isso porque tem atraído novas marcas e patrocinadores, além de ajudar a impulsionar a audiência", afirma a CEO.

> Sisan: a aposta em imóveis

Outra empresa que faz parte do GSS é a SISAN (Silvio Santos Participações), responsável pela administração de ativos imobiliários e investimentos estratégicos da holding. Entre seus principais negócios está o Hotel Jequitimar Resort & SPA by Accor, um resort de luxo localizado no Guarujá (SP), além da gestão de propriedades do grupo, incluindo terrenos e prédios comerciais.

"A SISAN tem um papel importante na gestão dos ativos imobiliários do grupo e vem passando por uma reestruturação para se posicionar de forma mais estratégica no setor. O Hotel Jequitimar, por exemplo, é uma joia dentro desse portfólio e queremos fortalecer ainda mais seu posicionamento como um destino de lazer e turismo corporativo."

A CEO também reforça que o Hotel Jequitimar será um dos focos para atrair eventos e turismo de negócios. "Além de ser um destino de lazer diferenciado, o Jequitimar tem um potencial enorme no turismo corporativo. Empresas buscam locais estratégicos para convenções e eventos, e queremos consolidar ainda mais essa frente."

O Grupo segue avaliando oportunidades no setor imobiliário, mas segundo Bortoni não há planos concretos de expansão para novos hotéis no momento. “O foco, por enquanto, está na otimização do Jequitimar e na reorganização dos ativos da SISAN”, diz.

Nova liderança, mesma identidade

Mãe de três filhas e entusiasta do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a CEO reforça sua visão de gestão. "Acredito na clareza da comunicação, na eficiência dos processos e no incentivo à inovação.”

Por acreditar que boas ideias podem vir de qualquer lugar da organização, Bortoni anunciou que está sendo criado um canal de colaboração, o 'Ideação', para que os funcionários possam sugerir inovações, melhorias e novas oportunidades de negócio. “Queremos que esse seja um espaço ativo, onde as equipes possam contribuir para o crescimento do grupo."

Sobre os desafios de ser uma mulher na liderança, Bortoni é direta. "Passei minha vida inteira em ambientes predominantemente masculinos, mas sempre acreditei no meu trabalho e no impacto que posso gerar. Meu conselho é que as mulheres sigam seus caminhos sem medo, seja para serem CEOs ou para fazerem qualquer outra escolha que as realizem."

Com a liderança de Bortoni, o Grupo Silvio Santos segue em busca da modernização, sem perder sua identidade. "Temos um grupo estruturado, com grandes oportunidades. O nosso objetivo é continuar crescendo de forma sustentável e reforçando nossa conexão com o público. O legado do nosso fundador está muito presente, e a nossa missão é mantê-lo vivo enquanto inovamos".

O Grupo Silvio Santos não abre informações financeiras, mas segundo Alexandre Abu-Jamra, fundador da plataforma Klooks, que fornece dados corporativos de empresas brasileiras com base nos balanços divulgados em fontes públicas, os negócios do GSS chegaram a uma receita líquida bilionária em 2023. A maior receita vem do SBT com R$ 1,1 bilhão, depois aparece Jequiti com receita de R$ 350 milhões e Liderança Capitalização (Tele Sena) com 198 milhões. Em 2022, segundo a plataforma Klooks, a Sisan (Hotel Jequitimar e outros) aparece com uma receita líquida de R$ 360 milhões.