Americanas lança curso gratuito de live commerce para lojistas parceiros

A Americanas acaba de lançar um curso de capacitação em live commerce para todos os lojistas parceiros que atuam na sua plataforma de marketplace.

Com a iniciativa, a partir de agora, os parceiros terão acesso a um treinamento que auxiliará na aproximação com os clientes e ensinará como ‘vender seu peixe’ por meio da estratégia que é uma das tendências do e-commerce.

Nascida na China, o live-commerce é uma experiência de compra online que permite a interação ao vivo com influenciadores e vendedores, comprando produtos diretamente durante as transmissões.

A varejista já tem experiência com o live-commerce por meio de um projeto chamado de Americanas Ao Vivo, que segundo a companhia, amplia, em média, 7 vezes a conversão de vendas dos produtos e aumenta suas buscas em mais de 10 vezes.

O conteúdo do novo curso é dividido em três módulos que explicam desde o que é o live commerce e como a operação funciona, ensinando como implementar esse novo modelo de venda nos negócios e trazendo regras, instruções, recomendações e boas práticas.

“Essa é mais uma ação parte de um grande pacote de iniciativas de suporte e capacitação para os lojistas parceiros do nosso marketplace", diz Mayra Gianoni, gerente de negócios da Americanas Marketplace.

A qualificação é gratuita e já está disponível para todos os lojistas parceiros na plataforma de capacitação da Americanas Marketplace. Para ter acesso ao conteúdo disponível, basta entrar no “Portal Parceiro”, e clicar no menu "Capacitação” na lateral esquerda da tela.

Para quem ainda não é inscrito, há a possibilidade de se cadastrar e começar a vender na plataforma por meio do link e, em seguida, fazer a inscrição para realizar lives commerce na Americanas ao Vivo.

Plataforma de capacitação

A Americanas conta com uma plataforma de capacitação que funciona como uma espécie de universidade corporativa e conta com mais de 300 cursos gratuitos para os lojistas parceiros. Além de cursos desenvolvidos pelos especialistas da varejista, também são realizadas colaborações externas.

A mais nova parceria a entrar no catálogo de conteúdo da plataforma é a Escola Superior de E-Commerce (ESECOM), projeto educacional lançado em 2020, uma parceria entre o E-Commerce Brasil e a Live University, instituição de ensino com mais de 18 anos e referência em educação corporativa.

Com a colaboração serão disponibilizados três cursos com conteúdos exclusivos desenvolvidos para a Americanas Marketplace. São eles: Como compreender os processos e relações entre os canais de vendas, Modelos de entrega: Tradicional, Fulfillment, Dropshipping, Crossdocking & Crossborder e Como compreender a importância da medição de performance da operação, de forma a entregar a melhor experiência ao cliente.

Os cursos são ministrados por Jean Makdissi, Diretor Acadêmico da Escola Superior de E-commerce e possuem entre cinco e sete minutos de duração.

