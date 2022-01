Ambev anuncia nova diretora de saúde mental e diversidade

A cervejaria Ambev anunciou nesta sexta-feira, 21, a contratação de Michele Salles como sua nova diretora de Diversidade, Inclusão e Saúde Mental. A executiva é a segunda a ocupar o cargo criado em 2020, assumindo a diretoria após a saída de Mariana Holanda.

A criação de uma diretoria focada em saúde mental marcou o processo de transformação da cultura organizacional da Ambev, que é conhecida pelo foco em metas e meritocracia.

A empresa se antecipou ao debate dentro da empresa de problemas que têm crescente relevância dentro do mundo corporativo: o estresse crônico e o esgotamento profissional. No início de 2022, entrou em vigor a nova classificação da OMS que coloca a Síndrome de Burnout como um fenômeno ligado ao trabalho.

O objetivo da empresa é construir um ambiente inclusivo e com segurança psicológica. Assim, os temas de diversidade e inclusão ficam nas mãos da mesma diretoria para criar um olhar para o ser humano em sua totalidade.

“Inclusão e saúde mental estão totalmente conectadas, se retroalimentam. Se temos um ambiente de respeito à individualidade e singularidade, naturalmente a pessoa tende a se sentir incluída e única. Através disso, entregamos uma cultura diversa e de segurança psicológica, conectadas a saúde mental”, diz a nova diretora.

Michele Salles Villa Franca é formada como psicóloga e tem mais de 12 anos de experiência na área de recursos humanos e diversidade. Ela fundou e lidera a Carreira Preta, consultoria de soluções corporativas e educacionais de inclusão.

Para ela, seu papel será fomentar o cenário que fortalece uma cultura de performance, mas que respeita e acolhe a individualidade.

"Diversidade, inclusão e saúde mental são elementos-chave da estratégia da companhia que potencializam os resultados de negócio”, afirma.

Confira a publicação de Salles no LinkedIn sobre o novo cargo:

