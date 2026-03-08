Ambev oferece 6 mil bolsas para curso gratuito para ampliar presença feminina no mercado de cerveja

Em um mercado historicamente dominado por homens, a Ambev quer ampliar o espaço das mulheres na indústria da cerveja. Neste Mês da Mulher, a Academia da Cerveja (escola de conhecimento e cultura cervejeira da companhia) abriu inscrições para a 6ª edição do programa Cervejeira Sou Eu, oferecendo 6 mil bolsas de estudo gratuitas em todo o país.

É o maior número de vagas já disponibilizado pela iniciativa e representa o dobro do oferecido no ano passado. O objetivo é formar novas profissionais e estimular a entrada feminina em diferentes frentes do setor, que vai muito além da produção da bebida, incluindo áreas como gastronomia, hospitalidade, educação cervejeira e empreendedorismo.

O curso faz parte do Bora Hub, plataforma de capacitação da Ambev que já impactou cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil.

A proposta é democratizar o acesso ao conhecimento sobre o universo cervejeiro e abrir portas para quem deseja iniciar uma carreira nesse mercado, afirma Anna Paula Alves, diretora de Categoria Cervejeira da Ambev.

“Neste ano, os módulos foram planejados para abranger discussões importantes que envolvem o mercado e formar profissionais cada vez mais completas e preparadas para atuar nas diversas frentes que o setor oferece”, diz.

Como funciona o curso

O programa é online e gratuito, com aulas ministradas por um time de especialistas, sommelières e cervejeiras. Além do conteúdo técnico, as aulas também trazem experiências e desafios vividos por mulheres no setor.

Nesta edição, o curso está dividido em cinco módulos, que abordam temas como:

história da cerveja no Brasil

matérias-primas e etapas de produção

critérios de qualidade

tendências do mercado cervejeiro

consumo responsável

Também há discussões sobre inclusão, maternidade e segurança no ambiente profissional, além de conversas sobre equilíbrio e responsabilidade no consumo da bebida.

Ao final do programa, todas as participantes recebem certificado de conclusão, o que pode ampliar as oportunidades de atuação no setor — seja em bares e restaurantes, projetos gastronômicos, iniciativas educacionais ou no próprio mercado cervejeiro.

Como se inscrever

As inscrições para o Cervejeira Sou Eu ficam abertas até 22 de março. As aulas acontecem entre 23 e 27 de março, em formato online.

Para participar, basta acessar o site da Academia da Cerveja, plataforma educacional criada pela Ambev para difundir conhecimento sobre a cultura cervejeira e incentivar a profissionalização no setor.