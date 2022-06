Ambev está com 150 vagas de Estágio Técnico para estudantes de todo país; se inscreva

Se você é um estudante de algum curso técnico e quer trabalhar dentro de uma cervejaria da Ambev, agora é a oportunidade. A cervejaria está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico nas fábricas da companhia em todo Brasil.

Ao todo, são cerca de 150 vagas para pessoas que estejam cursando mecânica, elétrica, automação e eletromecânica. As vagas são para todas as regiões do país, com exceção da região Norte.

Segundo a própria Ambev, o objetivo do programa é formar profissionais para operar equipamentos e realizar manutenção para melhoria contínua dos processos de produção da companhia. Serão oferecidos plano de saúde e bolsa auxílio compatível com o mercado. Além disso, há possibilidade de efetivação ao final do programa.

O programa tem um objetivo social claro para além das contratações: transformar a indústria em um ambiente cada vez mais diverso. Por isso, a Ambev está incentivando que mulheres que estejam cursando alguma dessas áreas manifeste interesse pelas vagas e ajude a construir um ambiente mais diverso em conjunto com a companhia.

Como se inscrever no Estágio Técnico da Ambev

Os estudantes que se interessaram podem realizar as inscrições pelo site oficial do programa de contratações. Após acessar o portal, o estudante deve selecionar sua região e preencher a inscrição para o processo seletivo. O programa permite novas inscrições até o dia 30 de junho.

