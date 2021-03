Ambev anuncia 160 vagas exclusivas para a formação de mulheres cervejeiras

A Academia da Cerveja e a Ambev estão com 160 vagas para um curso exclusivo de formação de mulheres. O objetivo é aumentar a igualdade de gênero num mercado ainda considerado masculinizado.

O curso foi lançado junto a uma campanha da cervejaria que prega o uso correto da palavra "cervejeira" como a profissional que produz cervejas. De acordo com a Ambev, existem atualmente cerca de 50% de profissionais mulheres na posição de mestres-cervejeiras no seu quadro de especialistas.

Todas as mulheres interessadas em conhecer mais profundamente sobre o universo cervejeiro ou aquelas que desejam se aperfeiçoar em módulos específicos poderão realizar a inscrição por meio do site da Academia da Cerveja ou pelos das três turmas abaixo. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e que o curso gratuito.

Turma 1

Turma 2

Turma 3