Ambev abre vagas para o Programa de Trainee e Estágio sem exigência do inglês

A Ambev, empresa de alimentos e bebidas, abre mais uma temporada de inscrições para o Programa de Trainee 2024 da Ambev e para o Programa de Estágio e Representa (voltado exclusivamente para estudantes autodeclarados negras).

Os candidatos de ambos os programas poderão escolher em qual mundo Ambev mais se identificam: Business ou Supply Chain.

Como será essa divisão entre Business e Suply Chain?

Nesta edição, os candidatos aprovados poderão escolher o Trainee que mais se identificam: Generalista ou Supply Chain. Ao escolher pelo Trainee Generalista, o participante terá contato direto com diversas áreas, que buscam entender as necessidades dos clientes e consumidores e desenvolvem soluções inovadoras, como Financeiro, Marketing, Vendas, Tecnologia, Bees, Zé Delivery, Gente & Gestão, Jurídico e Relações Corporativas.

Quem optar por Supply Chain poderá atuar no processo de fabricação dos líquidos, na logística de distribuição dos produtos, na negociação de insumos e até na produção do malte. O candidato terá contato direto com as Cervejarias, Refrigeranteras, Maltarias, Verticalizadas, Centro de Excelência, Centros de Distribuição, Centro de Engenharia, Centro de Inovação e Tecnologia Cervejeira e o Escritório de Suprimentos e Sustentabilidade.

Assim como o trainee, os candidatos aprovados de estágio também poderão escolher qual mundo Ambev mais se identificam: Business ou Supply Chain.

Quais são os benefícios?

Além do salário (no caso dos trainees) e da bolsa-auxílio (para os estagiários), os candidatos aprovados contarão com os seguintes benefícios:

Para estagiários:

VR/VA ou Refeitório no Local

VT ou fretado

Gente 360

Seguro de Vida

Plano de Saúde

Assistencia Medicamento

Clube de Descontos

GymPass

Para trainees:

VR e VA: Você tem autonomia para dividir o valor total do benefício entre os vales.

Plano de Saúde

Assistência Odontológica

Assistência Medicamento

Cesta de Natal

Clube de Descontos

Venda de Produtos Ambev

GymPass

Participação nos lucros e resultado anual

13 salário

Abono Assiduidade

Quais são os requisitos?

Para tornar os programas ainda mais inclusivos, a Ambev não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso e não exige testes de inglês para nenhum dos programas.

Para o programa de Trainee o pré-requisito é:

Ter graduação concluída entre dezembro de 2021 a dezembro de 2023;

Disponibilidade para trabalho presencial.

Para os programas de estágio:

Ter formação prevista para dezembro de 2024 até dezembro de 2025;

Ser negro (a);

Disponibilidade para trabalho presencial.

“O Representa, programa de estágio voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras, é mais do que um programa de atração, é um programa de desenvolvimento, onde todos os selecionados têm direito a realizar curso de inglês e mentorias. Além de suporte jurídico, psicológico e um salário extra ao início da jornada na companhia para que possam se organizar na nova rotina. Entendemos que esse programa faz parte de um compromisso para auxiliar na equidade do ponto de partida das pessoas negras no mercado de trabalho,” afirma Illana Kern, Diretora de Atração e Desenvolvimento da Ambev para América do Sul.

Quais serão as etapas de cada processo?

Durante o processo seletivo, os candidatos dos programas de estágio passarão, ao todo, por quatro etapas: inscrição, game, etapa de vídeo, desafio Ambever.

Já no Programa de Trainee serão cinco etapas: inscrição, testes online, entrevista, desafio Ambever e painel final.

Como se inscrever?

As inscrições para o Trainee e os programas de Estágio e Representa já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 25 de setembro.

Os interessados podem se inscrever e saber mais sobre os programas na página de Carreira da Ambev.