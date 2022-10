Ambev abre as portas da empresa e oferece 200 bolsas para cursos e mentorias para pessoas negras

No dia 26 de novembro, a Ambev realiza a 5º edição do “De Portas Abertas”, evento encabeçado pelo grupo de afinidade racial da empresa com foco em apoiar o desenvolvimento de pessoas negras.

A iniciativa vai reunir líderes negros da companhia e profissionais do mercado para falar sobre as áreas e as possibilidades de atuação na Ambev. Ao todo, cinco mil pessoas serão impactadas e 200 bolsas, entre cursos e mentorias, serão ofertadas.

Neste ano, os programa acontecerá de forma híbrida. Os encontros presenciais serão realizados no dia 26 de novembro, na sede da Ambev, na capital paulista, e nas cidades de Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), além de Brasília (DF).

A abertura será transmitida para toda as regionais, que posteriormente seguirão com atividades e programações locais.

As bolsas de estudos serão voltadas para o desenvolvimento pessoal de soft skills, liderança e para o curso de Introdução ao Mundo da Cerveja, enquanto o programa de mentoria será para o desenvolvimento profissional.

“A Ambev acredita que é por meio de um ambiente diverso que as pessoas se sentem mais confiantes e à vontade para propor novas ideias. Por isso, realizar um evento como esse é um dos caminhos para garantir que a diversidade e a inclusão sejam sempre temas latentes na companhia”, afirma Michele Salles, Diretora de Diversidade, Inclusão, Equidade e Saúde Mental da Ambev.

O ‘De Portas Abertas’ foi criado em 2018 e faz parte de uma série de iniciativas da cervejaria sobre a temática racial, como o Representa, programa de estágio exclusivo para pessoas pretas; e o Dàgbá, Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras.

Quem pode se inscrever no De Portas Abertas da Ambev?

As inscrições já estão abertas e estão convidadas todas as pessoas negras e pardas que tenham interesse em conhecer mais sobre a Ambev e as práticas adotadas pela companhia para a promoção da equidade racial.

O deslocamento dos interessados até os locais onde deve acontecer as atividades, ficará sob responsabilidade da Ambev. Para se inscrever basta acessar a página dedicada ao programa até o dia 20 de novembro.

