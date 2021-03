Ambev abre 50 vagas de marketing para candidatos de todo o Brasil

A Ambev está procurando por profissionais de todo o Brasil para trabalhar em seu estúdio de conteúdo, o DraftLine. São 50 vagas de emprego nas áreas de estratégia, mídia e dados.

Segundo Daniel Tártaro, head de marketing do estúdio, eles procuram por pessoas diversas, que tragam ao time suas histórias e experiências.

“Só assim, vamos conseguir estar cada vez mais próximos dos nossos consumidores e consumidoras", comenta ele.

O estúdio foi criado em 2018 e já conta com uma equipe de 200 pessoas em sete estados do Brasil. A ideia do projeto é atualizar a estratégia de marketing da Ambev e ter uma nova geração de responsáveis pela marca com visão de estratégia e negócios.

A empresa procura por pessoas de todo o Brasil para as posições. As vagas na área de estratégia são para trabalho remoto, com oportunidades de estrategista pleno, insights de consumidor sênior, criatividade e conteúdo, planejamento, entre outros.

Em mídia, as vagas são para coordenação e supervisão. Em Dados, os profissionais podem se encaixar nas posições de aquisição, engajamento ou compreensão de dados.

A empresa oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, gympass e previdência privada. As posições estão abertas até 5 de fevereiro pelo site.