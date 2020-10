Ama vinho? A Wine abriu vagas de estágio para estudantes de qualquer idade

Depois das oportunidades de início de carreira na Ambev ou da Heineken para os amantes de cerveja, chega o momento dos apaixonados por vinhos. A Wine, clube de assinatura de vinhos, está com 15 vagas de estágio abertas.

Todas as oportunidades são focadas na área de tecnologia. Por isso, a empresa procura estudantes de cursos de engenharia e tecnologia com conclusão prevista para dezembro de 2021.

No entanto, a empresa não tem limite de idade para as vagas e quer estimular que pessoas com mais de 60 anos também se candidatem.

Segundo Paula Caetano, Gerente de Cultura e Pessoas, um dos objetivos do programa é atrair pessoas diversas para a companhia. Dentro dessa estratégia, entra a diversidade de gerações.

“Na Wine, toda diversidade é bem vinda e valorizada. Um dos nossos objetivos com esse programa de estágio é atrair pessoas diversas, que com suas diferentes visões e experiências, tornarão nosso ambiente ainda mais colaborativo e criativo”, ressalta ela.

O processo seletivo acontecerá no mês de novembro e os selecionados começarão a trabalhar em dezembro. As pessoas precisam ter disponibilidades para trabalhar no escritório em Vitória, mas há a possibilidade de fazer home office e horário flexível.

Além disso, a empresa oferece para todos os funcionários benefícios como ticket alimentação ou refeição, vale transporte ou combustível e premiação por resultados.

E, claro, os estagiários também terão descontos na Loja e Clube Wine, assim como acesso ao outlet exclusivo da marca.

Os interessados podem se inscrever pelo site até 5 de novembro.