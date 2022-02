Aluga-se ou alugam-se: professor explica regra para não errar mais

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

A coluna hoje aborda o tema Vozes Verbais, justamente para mostrar os porquês da concordância com o termo apassivador.

Voltemos uma “casa”. Um leitor questiona:

De acordo com a regra, seria aceitável redigir ou pronunciar “Aluga-se salas”?

São as vozes verbais indicativas de um sujeito agente ou paciente de uma determinada ação. Vejamos:

Voz ativa: sujeito praticante direto da ação; verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto.

O mundo já cantou as canções de Caetano.

Os médicos alugaram novos consultórios.

O bom menino tocou o piano.

Voz passiva analítica: sujeito receptor da ação; locução verbal; voz mais desenvolvida.

As canções de Caetano já foram cantadas pelo mundo.

Novos consultórios foram alugados pelos médicos.

O piano foi tocado pelo bom menino.

Voz passiva sintética: sujeito receptor da ação; presença do termo –se, pronome apassivador.

Cantaram-se as canções de Caetano.

Alugaram-se novos consultórios.

Tocou-se o piano.

Voz reflexiva: ação praticada e recebida pelo agente ou sujeito.

O presidente elogiou-se.

Nós nos cortamos com os velhos cacos.

Pois bem: todos devem se lembrar de que o sujeito deve concordar com o verbo correspondente. Logo, a expressão “novos consultórios”, no plural, deve concordar com o verbo “alugar”, igualmente no plural.

Para a próxima semana, veremos de modo mais aprofundado por que em “Trata-se de mudanças constitucionais” a concordância está correta, uma vez que “de mudanças constitucionais” não exerce a função de sujeito.

