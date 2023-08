Alpargatas abre vagas para estágio e trainee. Veja salário e requisitos

Em busca de novos talentos e líderes, a Alpargatas, empresa dona da Havaianas, está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2024 e para o Programa de Trainee Negócios e de Industrial 2024.

O Programa de Estágio oferece em torno de 20 vagas para estudantes com previsão de formação de dezembro de 2024 até dezembro de 2025 e tem duração de 12 a 24 meses. As inscrições começam nesta terça-feira (22) e vão até o dia 21 de setembro, com previsão de início para janeiro de 2024.

Já o Programa de Trainee oferecerá aproximadamente 20 vagas para formados entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023. As inscrições para o programa de Trainee Alpargatas estão abertas até 13 de setembro, com previsão de início para janeiro de 2024.

Qual é o valor da bolsa-auxílio e do salário?

Os estagiários aprovados contarão com bolsa-auxílio de acordo com a área de formação. Na sede, os salários são de R$2.100 para estudantes do último ano e R$1.900 para estagiários no penúltimo ano da graduação. Já nas fábricas, a bolsa-auxílio será de R$1.400 para estudantes do último ano e R$1.250 para estagiários no penúltimo ano da graduação.

Já o programa de Trainee oferece salário de R$ 7.500 e as possibilidades de desenvolvimento de carreira são divididas entre os setores de negócios e indústria: os formados do programa Trainees de Negócios são nas áreas de Tecnologia, Supply Chain, People, Comercial e Trade Brasil e Latam, Finanças, Jurídico e Marketing Global. Para os formados no Trainee Industrial as carreiras são em SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), Manutenção, Qualidade, Engenharia Industrial, Planejamento e Controle da Produção, Controladoria e Produção.

Quais são os requisitos?

Para estágio:

Estudantes de graduação com previsão de formação de dezembro de 2024 até dezembro de 2025;

Para os cargos que irão trabalhar na sede, o modelo de trabalho é híbrido e as pessoas devem ter disponibilidade para trabalhar presencialmente três vezes por semana;

Nas fábricas, o sistema de trabalho é 100% presencial;

Carga horária de seis horas.

ATT: Todos os cursos de modalidade Bacharelado e Licenciatura são elegíveis.

Para as vagas de Trainee Negócios:

Domínio de inglês avançado;

Disponibilidade para residir na cidade de São Paulo;

Residir em São Paulo (com flexibilidade para trabalhar em modelo híbrido).

Já para Trainee Industrial:

Inglês intermediário;

Disponibilidade para modelo de trabalho 100% presencial;

Residir em uma dessas cidades: Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Carpina (PE) e Montes Claros (MG);

Modelo de trabalho 100% presencial.

ATT: Todas as universidades e cursos são considerados para o programa de Trainee com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023.

Quais são os benefícios?

Para estágio:

Além da bolsa-auxílio, os benefícios são:

Vale Transporte;

Plano de Saúde, Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Gympass;

13º salário;

Férias remuneradas;

Descontos em produtos Havaianas;

Day-off no dia do aniversário.

ATT: Os estagiários de São Paulo recebem vale-refeição/alimentação, enquanto os das fábricas têm acesso ao refeitório.

Para os trainees:

Além do salário R$7.350, tanto os participantes do Trainee de Negócios quanto do Trainee Industrial contam com benefícios como:

Assistência médica e odontológica;

Previdência privada;

Seguro de vida;

Folga no dia do aniversário;

Descontos em produtos Havaianas.

ATT: Os trainees de negócios recebem vale-refeição/alimentação, enquanto os trainees industriais têm acesso ao refeitório da fábrica.

Como se inscrever?

Para estágio:

Vale reforçar que as inscrições vão até o dia 21 de setembro, com previsão de início para janeiro de 2024 e poderão ser feitas pelo site do Programa de Estágio Alpargatas 2024.

Para trainee:

As inscrições para o programa de Trainee Alpargatas estão abertas até 13 de setembro de 2023 e poderão ser feitas pelo portal de vagas Cia de Talentos/Trainee Alpargatas