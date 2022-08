Alpargatas abre vagas de trainee com salário de R$ 7 mil para posições no Brasil e no exterior

A Alpargatas, empresa brasileira de calçados e dona da marca Havaianas, está com as inscrições abertas para seus programas de trainees de 2022.

LEIA TAMBÉM:

São 30 vagas disponíveis para as operações da companhia no Brasil e no exterior. Podem se candidatar profissionais de qualquer área, com graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022. O salário oferecido gira em torno de R$ 7 mil por mês.

O programa está dividido em dois segmentos: o Trainee Global que contempla vagas nos escritórios da Alpargatas em São Paulo, Los Angeles, Madrid e Hong Kong com regime de trabalho híbrido; e o Trainee Industrial com oportunidades nas fábricas de Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Carpina (PE) e Montes Claros (MG) com jornada presencial.

“O dia a dia da Alpargatas é guiado por ações que suportam nossos quatro pilares estratégicos de crescimento: Global, Digital, Inovador e Sustentável. Estamos em busca de pessoas com brilho nos olhos por esses temas e com muita vontade de aprender com o nosso time, investimos nesses talentos para serem os próximos líderes de Alpa”, comenta José Daniello, vice-presidente global da área de People.

Nos últimos anos, a Alpargatas, através da equipe de People, tem incluindo a adoção da mentalidade digital nos profissionais dos mais diversos níveis hierárquicos através de treinamentos com especialistas globais.

De trainee para trainee

Um dos objetivos do programa de trainee da empresa é conseguir capacitar esses jovens profissionais e integra-los nas demandas diárias da companhia de uma forma orgânica. Dado esse objetivo, o programa deste ano foi pensado e desenvolvido pelos atuais trainees da Alpargatas, com o objetivo de abraçar todos os perfis e promover mais integração e proximidade com os candidatos.

Os testes de raciocínio lógico e comportamental, por exemplo, serão aplicados em um formato de game para jogar em equipe, uma sugestão que veio da turma de 2021. O processo seletivo será 100% online e tem cinco etapas: Inscrição, Testes, Dinâmica Cultural, Case Alpa e Painel com Liderança.

Ao longo de 12 meses, os trainees terão uma atuação generalista, com oportunidade de trabalhar em diversos setores da empresa, em diferentes cargos e funções, afim de ampliar o conhecimento sobre as operações, aéreas corporativas, marcas e produtos da Alpargatas.

Ao final da jornada de desenvolvimento, o time de People realiza uma análise detalhada de cada trainee para indicar uma área de alocação.

Para as vagas de Trainee Global, os candidatos devem ter graduação em qualquer curso de Bacharelado ou Licenciatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022, ser residente ou ter visto de moradia no país onde pleiteia a vaga e ter, pelo menos, domínio intermediário da língua inglesa.

Já para Trainee Industrial, é necessária formação em Engenharia ou áreas correlatas e disponibilidade para trabalhar nas fábricas da empresa.

Além do salário em torno de R$ 7 mil, os trainees terão outros benefícios, como assistências médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, day-off no aniversário, short friday no verão, dress code informal, descontos nos produtos das marcas da empresa, vale-refeição para os trainees globais e acesso ao refeitório para os trainees industriais.

Como se inscrever

Os jovens recém-graduados que têm interesse na proposta da Alpargatas podem realizar as inscrições no processo seletivo através do site oficial de contratação da companhia. O processo seletivo está marcado para durar até novembro, mês em que ocorre a última etapa do processo de contratação. A admissão dos novos profissionais está marcada para acontecer apenas em janeiro de 2023.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudo e mercado de trabalho.