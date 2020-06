Algar Tech se prepara para home office definitivo – e está contratando

Depois de colocar quase 9 mil funcionários no trabalho remoto, a Algar Tech começa a preparar o caminho para o home office definitivo com 75% do time avaliando que gostaria de manter o modelo.

Na primeira etapa, as áreas de staff e comercial da multinacional de relacionamento e gestão do ambiente de tecnologia já não vão retornar ao trabalho presencial. São mais de 600 colaboradores que ficam em casa, mesmo com a flexibilização da quarentena.

A empresa segue a mesma tendência de outras companhias, como o Twitter e o QuintoAndar, tirando a obrigação de retornar ao escritório e aguardando um momento mais seguro para a saúde de todos.

Segundo Luciana Gonçalves, diretora de Estratégia e Marca da Algar Tech, a pandemia ajudou a quebrar paradigmas e trouxe aprendizados.

“Nossa ambição é aproveitar essas lições para construir uma nova Tech, ainda mais ágil, digital e preparada para o futuro. Essa decisão vai estimular a companhia a dar um salto ainda mais rápido na digitalização e no ajuste de processos, com impactos positivos para todos os nossos associados e clientes”, comenta ela.

O nome do projeto será Anywhere Office, traduzindo do inglês, o “escritório em qualquer lugar”. Segundo a empresa, seu espaço físico passará por adaptações para ter mais áreas comunitárias e salas para reuniões, enquanto a equipe de staff não terá mais posições fixas.

A Algar Tech também manteve as contratações e possui vagas abertas pelo site do grupo. Confira as oportunidades.

Com o home office, eles já viram a necessidade de novas competências nos candidatos e que precisam ser desenvolvidas nas equipes. Entre elas, a diretora destaca agilidade, liderança remota e gestão de tempo.

“Trata-se de uma mudança cultural, que exige um novo mindset. Daí a urgência de começarmos a reforçar pontos como a importância de se orientar por entregas, e não por tempo de trabalho”, conta ela.

A empresa já preparou trilhas de conhecimento para as demandas, com aulas sobre a arte de delegar tarefas, estratégicas de foco e priorização, assim como inteligência emocional em tempos de crise.